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综合消息：拉美地区疫情持续 多国选择放宽应急措施

2020年05月19日22:33  来源：新华网
 
原标题：综合消息：拉美地区疫情持续 多国选择放宽应急措施

　　新华社墨西哥城5月18日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：虽然拉美地区新冠确诊病例数18日继续增加，但更多国家为疫情期间采取的应急措施“松绑”。

　　厄瓜多尔截至18日累计确诊病例33582例，累计死亡2799例，累计治愈3433例。厄全国应急行动委员会决定，从20日起允许处于黄色疫情风险等级的地区将宵禁时间缩短3个小时。目前处于红色疫情风险等级的地区是否调整宵禁时间仍在评估中。

　　秘鲁截至18日累计确诊病例94933例，累计死亡2789例，累计治愈30306例。根据秘鲁颁布的法令，自18日起14岁以下的儿童和青少年可在家长陪同下外出活动，但时长不得超过30分钟，离家距离不得超过500米。

　　多米尼加截至18日累计确诊病例12725例，累计死亡434例。总统梅迪纳发表电视讲话，宣布自20日起分4个阶段放开疫情管制措施，恢复交通，缩短宵禁时间，逐步复工复产，并继续向职工和贫困家庭发放补助。目前多米尼加海陆空边境继续保持关闭。

　　哥斯达黎加截至18日累计确诊病例866例，累计死亡10例。哥斯达黎加本周将进一步解除限制措施。18日起部分国家公园、大多数海滩等有条件开放；允许在现场无观众的情况下进行体育比赛；更多剧院、商店、小型旅馆和饭店等文化商业场所陆续恢复营业，缩短宵禁时间。

　　古巴公共卫生部18日宣布，该国累计确诊病例1881例；连续第5日没有新增死亡病例，累计死亡79例。由于出现无症状感染者，古巴政府自上周起开始对社区进行选择性排查，要求民众继续严格遵守隔离措施。尽管仍未决定何时开放国境，但政府表示已开始制订重新开放国境后的应对措施。

　　该地区疫情最为严重的国家巴西18日确诊病例数达254220例，死亡16792例。

　　截至当地时间5月18日，该地区其他部分国家疫情数据为：墨西哥累计确诊51633例，累计死亡5332例；智利累计确诊46059例，累计死亡478例；哥伦比亚累计确诊16295例，累计死亡592例；巴拿马累计确诊9726例，累计死亡279例；阿根廷累计确诊8371例，累计死亡382例。（执笔记者：李晔；参与记者：范小林、林朝晖、周星竹、郝云甫、尹南、倪瑞捷、张国英、周星竹、苏津、高春雨、吴昊）

(责编：燕勐、杨牧)
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