原标题：中联部致函外国政党介绍中国复工复产做法和成效

新华社北京5月19日电 5月19日，在全国两会即将召开之际，中共中央对外联络部致函世界多国政党，介绍中国在常态化疫情防控中推进复工复产的做法和成效。

中联部在函中指出，在以习近平同志为核心的中国共产党坚强领导下，中国人民众志成城、顽强拼搏，疫情防控工作取得重大战略成果，统筹推进疫情防控和经济社会发展取得积极成效。中国有信心、有能力、有把握克服疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

中联部在函中表示，当前形势下，如何既逐步恢复正常生产生活，又防止疫情反弹，是各国共同面临的挑战。中国共产党愿同世界各国政党一道，就常态化疫情防控中推进经济社会发展的做法和成效进行沟通交流，相互学习借鉴，为保护人类安全、促进全球发展做出积极贡献。

中联部在函中强调，在疫情面前，任何国家都不能独善其身，需要相互支持和帮助，并深化国际抗疫合作，共同战胜疫情。将疫情政治化，把病毒标签化，对其他国家搞污名化，不仅无助于本国抗疫，而且会毒害国际氛围，妨碍国际抗疫合作。

中联部并在函中表示，中国全国政协十三届三次会议和十三届全国人大三次会议将先后在北京召开。两会是中国政治生活中的一件大事。今年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，又正值新冠肺炎疫情在全球蔓延的特殊时候，两会在此背景下召开，会发出什么信息，传递什么政策导向，对中国和世界都具有重大意义。欢迎各国政党密切关注中国两会。

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