人民网>>国际

青岛日本“国际客厅”启用

2020年05月19日22:22  来源：新华网
 
原标题：青岛日本“国际客厅”启用

　　新华社青岛5月19日电（记者张旭东）青岛日本“国际客厅”19日在青岛国际经济合作区启用，致力于成为日本企业进入中国市场的“桥头堡”。

　　青岛国际经济合作区相关负责人介绍，青岛日本“国际客厅”项目包括“一厅一园”，“一厅”即青岛日本“国际客厅”服务平台，分为“实体客厅”和“网上客厅”。其中，“实体客厅”总面积约3000平方米，由两个单体建筑组成，设立展示交易、合作交流、办公商务等功能分区，为有意向进入中国市场的日本企业、商会，以及有意向对接国际资源的国内地方政府、企业，提供展示、推介、路演、接洽等服务。

　　“网上客厅”包括官方网站和数字平台，将建设信息共享大数据库，并定期开展生命健康、节能环保等类别产品展示。

　　“一园”为中日（青岛）地方发展合作示范区, 占地10.6平方公里，将建设生产制造、科研办公、商业商务、生活居住、基础配套五大功能区，集聚发展材料科学、能源技术、生物工程、信息通信四大基础产业，将成为具有浓郁日本特色、低碳环保、产城融合的现代化园区。

　　青岛国际经济合作区管委主任朱铁一说，预计到2025年，中日（青岛）地方发展合作示范区基础设施配套将基本完成，入驻企业超过200家，工业总产值超过350亿元，就业创业人口达到3.5万人。

　　当日，山东功能区对外开放合作联盟成立。联盟由山东16个地市的21家功能区联合发起，将依托包括青岛日本“国际客厅”在内的交流平台，加强山东省功能区之间合作，共同促进产业、经贸、技术、人文等领域交流合作，扩大“国际客厅”平台辐射影响力，推动山东对外开放隆起新高地。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved