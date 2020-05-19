原标题：青岛日本“国际客厅”启用

新华社青岛5月19日电（记者张旭东）青岛日本“国际客厅”19日在青岛国际经济合作区启用，致力于成为日本企业进入中国市场的“桥头堡”。

青岛国际经济合作区相关负责人介绍，青岛日本“国际客厅”项目包括“一厅一园”，“一厅”即青岛日本“国际客厅”服务平台，分为“实体客厅”和“网上客厅”。其中，“实体客厅”总面积约3000平方米，由两个单体建筑组成，设立展示交易、合作交流、办公商务等功能分区，为有意向进入中国市场的日本企业、商会，以及有意向对接国际资源的国内地方政府、企业，提供展示、推介、路演、接洽等服务。

“网上客厅”包括官方网站和数字平台，将建设信息共享大数据库，并定期开展生命健康、节能环保等类别产品展示。

“一园”为中日（青岛）地方发展合作示范区, 占地10.6平方公里，将建设生产制造、科研办公、商业商务、生活居住、基础配套五大功能区，集聚发展材料科学、能源技术、生物工程、信息通信四大基础产业，将成为具有浓郁日本特色、低碳环保、产城融合的现代化园区。

青岛国际经济合作区管委主任朱铁一说，预计到2025年，中日（青岛）地方发展合作示范区基础设施配套将基本完成，入驻企业超过200家，工业总产值超过350亿元，就业创业人口达到3.5万人。

当日，山东功能区对外开放合作联盟成立。联盟由山东16个地市的21家功能区联合发起，将依托包括青岛日本“国际客厅”在内的交流平台，加强山东省功能区之间合作，共同促进产业、经贸、技术、人文等领域交流合作，扩大“国际客厅”平台辐射影响力，推动山东对外开放隆起新高地。

(责编：燕勐、杨牧)