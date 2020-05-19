原标题：美国伊朗缠斗不休 伊拉克两面承压

新华社北京5月19日电 （国际观察）美国伊朗缠斗不休 伊拉克两面承压

新华社记者陈霖 刘品然 张淼

伊朗外长扎里夫日前致信联合国秘书长古特雷斯，投诉美国威胁拦截伊朗油轮的“霸凌举动”和“炮舰外交”。

分析人士指出，一段时期以来，伊朗与美国围绕伊朗油轮驶往委内瑞拉、武器禁运、“换囚”等问题争斗不断，双方角力料将持续。夹在其间的伊拉克“苦不堪言”，如何处理好与这两国的关系，是伊拉克新政府面临的一个严峻挑战。

伊朗：软硬兼施

汤森路透公司追踪海运信息的软件显示，一艘悬挂伊朗国旗的油轮今年3月在伊朗南部阿巴斯港装船后，穿越红海，本月13日通过苏伊士运河，向委内瑞拉驶去。一名不具姓名的美国政府高官15日告诉媒体，美方正考虑对此采取措施。

伊朗方面连续做出强硬表态。扎里夫17日表示，面对美方“霸凌政策”和“非法行径”，伊朗保留采取“恰当、必要和果断行动”的权利，以维护自身合法利益。伊朗政府发言人拉比埃18日也说，伊朗将采取适当行动，保护航行自由，并会毫不犹豫地在全球市场上出售石油。

此外，新冠疫情下，扎里夫等伊朗高官多次喊话，指责美国制裁削弱了伊朗抗击新冠疫情的努力，并呼吁各国加入无视美国对伊朗制裁的全球性运动。

而与此同时，在“换囚”这一双方罕见的合作问题上，伊朗政府发言人拉比埃10日说，“我们已经准备好和美国交换囚犯，我们也准备好与美国就此展开讨论。”

伊朗分析人士认为，今年1月，美国刺杀伊朗高级将领苏莱曼尼，两国关系陷入近年来最低点。本月以来，尽管伊朗在“换囚”问题上对美有积极表态，但在其他事情上依然保持强硬。综合看，双方关系短期内不会有所改善，存在冲突加剧风险，但双方还是会把风险控制在可接受范围内。

德黑兰大学访问学者、清华大学伊朗问题专家刘岚雨认为，新冠疫情增加了美国大选的变数，伊朗不会在此时为特朗普政府贡献政绩。伊朗明年将举行总统选举，在近期的冲突中绝不会示弱。虽然伊朗表达出希望沟通的信号，但“换囚”不代表释放善意，预计未来双方仍会以局部角力和博弈为主，在冲突与缓和之间摇摆。

美国：继续加压

4月中旬，美国海军称多艘伊朗舰艇在海湾水域“危险地接近”美方舰艇。此后，美国总统特朗普4月22日表示，已下令美海军击毁所有“骚扰”美方舰只的伊朗炮艇。

除了武力警告，美国还在制裁问题上加大施压力度。美国伊朗事务特别代表胡克日前确认，如果联合国安理会不延长对伊朗武器禁运，美国考虑推动恢复所有联合国对伊朗制裁。

依据联合国2231号决议，安理会支持2015年多方达成的伊朗核问题全面协议，联合国对伊朗武器禁运截至2020年10月。伊朗方面认为，美国2018年退出伊核协议，因而对联合国2231号决议不再有发言权。

对于美方有关对伊朗武器禁运的表态，曾任美国国务院负责核不扩散事务官员的马克·菲茨帕特里克告诉新华社记者，美方很难使安理会延长针对伊朗的常规武器禁运，而推动恢复联合国对伊朗制裁也难以成功。不过，对伊朗实施常规武器禁运在美国国内具有两党共识，特朗普政府在大选临近前做出这一表态更多是从国内政治角度出发。

菲茨帕特里克指出，两国未来一段时间仍将处于“沸点以下”的紧张状态，但双方在波斯湾的“危险接近”以及美方可能对伊朗与委内瑞拉石油交易采取行动恐将紧张关系再度提升至“沸点”。

美国舆论普遍认为，美国和伊朗之间的对立情绪尽管不像今年年初那样一触即发，但双方近一个月来在海上安全、武器禁运、伊朗与委内瑞拉原油运输和“换囚”等问题上依然紧张对峙。同时，随着美国大选临近，特朗普政府出于国内政治考量，对伊朗的“极限施压”政策定不会松懈。

伊拉克：两面承压

伊拉克是美国、伊朗长期角力的博弈场，如何平衡与美国、伊朗间的微妙关系将考验本月初刚刚组建的伊拉克新政府的智慧。

伊拉克舆论普遍认为，新总理卡迪米曾长期负责伊拉克国家情报部门，多年来与美国和伊朗情报机构合作密切，可在调解美国-伊朗对峙、缓解地区紧张局势、维护伊拉克安全稳定方面发挥作用。

卡迪米和特朗普日前通电话，双方表示将加强双边关系与经济合作。在伊拉克组建新政府后，美国宣布给予伊拉克120天进口伊朗电力和天然气的进口豁免权。

有美国媒体分析，鉴于特朗普政府此前几次给予的豁免期只有30天，此次延长120天释放出美对伊拉克新政府的信任。

但伊拉克分析人士指出，伊新政府继续面临夹在美国和伊朗对峙间的严峻挑战，美军不会轻易撤离伊拉克，也不会放弃对伊朗及其代理人的军事震慑。由于伊拉克国内电力供应严重依赖伊朗出口，美国将持续通过进口豁免权这一“命门”对伊拉克政府施压。

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