原标题：综述：倾听世卫大会理性之声

新华社日内瓦5月19日电 综述：倾听世卫大会理性之声

新华社记者沈忠浩 凌馨 李叶

新冠疫情下，第73届世界卫生大会（世卫大会）18日开幕，这是世卫大会首次以视频会议方式举行。

面对二战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，如何看待新冠疫情发展？如何应对疫情影响？如何加强国际抗疫合作？与会者纷纷发声，凝聚起各方科学认识、携手应对、共同维护人类健康与福祉的广泛共识。

联合国秘书长古特雷斯表示，尽管近几十年科技取得巨大进步，但小小的病毒却使人类遭遇挫败。疫情过后必须进行全面总结，从中汲取的经验教训对有效应对未来可能出现的类似挑战至关重要。然而，现在还不到总结的时候，目前亟须国际社会团结一致，遏制病毒传播、降低其破坏性。

英国卫生大臣汉考克也认为，所有人的当务之急是继续对抗病毒。

世卫组织总干事谭德塞说，新冠肺炎全球确诊病例逾450万，已有超过30万人失去了生命，并且新冠大流行对卫生健康的影响远超病毒本身造成的疾病和死亡。

他指出，早期血清学研究显示，即使在疫情最严重的地区，具有可靠抗体的人群比例不足20%，其他多数地方甚至不足10%。换言之，世界上大多数人口仍然易感。“风险仍然很高，我们还有很长的路要走。”

法国总统马克龙说：“我们应拿出团结一致的应对措施，不应自满于已取得的防疫成绩，也不应毫无根据地相互指责。”

南非总统、非盟轮值主席拉马福萨说，新冠大流行带来了极深远的社会、政治、经济和安全影响，涉及每一个人，其中贫困人口受影响更深。大流行还反映了国家内部以及国与国之间不平等加剧的危险，“一些国家的卫生体系只服务于少数人”。

拉马福萨表示，新冠病毒将与人类继续共存一段时间，人们必须改变行为方式、工作方式和生活方式，遵守世卫组织建议的防疫规则应当成为日常生活的一部分。

吉布提卫生部长穆罕默德·瓦尔萨马·迪里耶表示，循序渐进地解除社会限制措施需要与严格的预防措施相配合。鉴于经济社会已付出沉重代价，“我们要保护已经取得的成绩，加倍努力实现可持续发展”。

本届世卫大会主席、巴哈马常驻联合国日内瓦办事处代表凯娃·贝恩说，应对新冠疫情需要新知识、创新、灵活性、有意义且彼此尊重的国家间互动，以及新的、更好的全球伙伴关系。

瑞士联邦主席索马鲁加说，瑞士支持多边主义、团结与国际合作，承诺全面支持世卫组织。她说，所有会员国都有义务拯救生命、保护民众健康。为此，各国必须在多边框架下团结一致，共同努力。

俄罗斯卫生部长穆拉什科说，俄罗斯支持加强世卫组织作为全球公共卫生措施协调中心的作用，也支持其为应对新冠疫情所做的多边协调努力。“只有共同努力，我们才能战胜新冠大流行。”

加拿大卫生部长豪伊杜表示，全球卫生合作从未如此重要。因此，加拿大重视世卫组织的领导作用。世卫组织正帮助各国共同完成那些无法独自完成的工作，包括合作研发疫苗。她表示，新冠大流行强化了合作构建人类卫生健康共同体的重要性，“使我们能更好地为世界上最脆弱的高危群体提供支持”。

(责编：燕勐、杨牧)