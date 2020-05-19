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综合消息：中东北非各国新冠疫情走势分化

2020年05月19日22:10  来源：新华网
 
原标题：综合消息：中东北非各国新冠疫情走势分化

　　新华社开罗5月18日电 综合新华社驻中东地区记者报道：进入5月中旬，中东北非地区进入高温模式，一些国家疫情趋于缓解，另一些国家疫情曲线并没有随温度升高而明显走低，少数国家甚至由于防控放松出现了反弹。

　　一些国家疫情趋于缓解。从5月2日起，以色列单日新增病例数连续保持在100例以下，并一度降至个位数。18日，以色列新增确诊病例26例。以总理内塔尼亚胡日前表示，政府在逐步放松疫情防控措施的同时推进复工复产，并有望从6月中旬起取消所有限制措施。

　　伊朗18日新增确诊病例2294例，为最近一个月以来最高，全国累计确诊122492例；累计死亡病例达7057例。近日来，伊朗疫情出现反复，个别省份从中风险区域变为高风险区域。然而伊朗政府发言人拉比伊日前表示，该国疫情已经度过“应对”和“控制”阶段，基本进入“遏制”阶段。

　　土耳其18日新增确诊病例1158例，累计确诊150593例，是本地区疫情最为严重的国家。土应对新冠肺炎疫情科学委员会专家莱文特·阿肯表示，如果每日新增病例一直高于1000例，疫情还会持续一段时间。土总统埃尔多安当天宣布，开斋节期间全国81个省将实施出行禁令。

　　阿拉伯联合酋长国18日新增确诊病例832例，累计确诊24190例；新增死亡病例4例，累计死亡224例；新增治愈病例1065例，累计治愈9577例。

　　沙特阿拉伯18日新增确诊病例2593例，连续4日单日涨幅超2千例。卡塔尔进入5月以来单日新增确诊病例数均过千。

　　部分国家近来由于防控措施有所放松，疫情出现明显反弹，政府只好转而再次实施严格封禁措施，重新审视并调整复工计划。黎巴嫩全国范围内自5月13日至18日再次“封城”，以防止“防疫努力功亏一篑”。伊拉克18日新增确诊病例150例，创疫情暴发以来新高。伊政府决定在首都巴格达部分区域再次实施“禁足令”。摩洛哥18日宣布，考虑到新冠疫情蔓延，原定于5月20日结束的全国公共卫生紧急状态将延长至6月10日。（执笔记者：王昊；参与记者：陈霖、陈文仙、尚昊、李碧念、张淼、郑思远、冀泽、李良勇、涂一帆、陈斌杰、杨元勇、苏小坡）

(责编：燕勐、杨牧)
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