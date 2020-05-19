外交部：中方坚决反对对疫情进行政治操弄

人民网北京5月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

中央广播电视总台央视记者：昨天，第73届世界卫生大会视频会议开幕，习近平主席在开幕式上发表致辞，你能否介绍习主席致辞主要向国际社会传递了哪些信息？

赵立坚：昨天，习近平主席在第73届世界卫生大会开幕式上致辞，从共同构建人类卫生健康共同体的高度，深刻阐述中国抗疫主张，提出一系列重要倡议和举措，对于提振全球抗疫信心，推进国际抗疫合作，擘画未来全球治理体系，具有十分重要的现实和深远意义。这里我愿再强调三点：

第一，聚焦抗疫、同舟共济。全球疫情形势仍然复杂严峻，抗击疫情是当务之急。各国应坚持以民为本、生命至上，尽快遏制疫情在全球蔓延态势。在此过程中，中方呼吁要坚持世卫组织领导作用，支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命、支持维护多边主义。我们愿继续同国际社会一道，加大对世卫组织支持，加强国际抗疫合作，直至取得疫情全球防控阻击战的最终胜利。

第二，大爱无疆、守望相助。中国始终本着公开、透明、负责任的态度，秉持构建人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。此次会议上，中方宣布了五项加强全球抗疫合作的重大举措，包括将在两年内提供20亿美元国际援助，同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，建立30个中非对口医院合作机制、加快建设非洲疾控中心总部，中国疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，中国将与二十国集团成员共同落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，并愿与国际社会一道加大对疫情特别重、压力特别大的国家的支持力度，帮助其克服当前困难。这彰显了中国负责任大国的担当。

第三，着眼长远、未雨绸缪。人类终将战胜疫情，但重大公共卫生突发事件对人类来说不会是最后一次。中国支持在全球疫情得到控制之后，在坚持科学专业态度、世卫组织主导、客观公正原则的前提下，全面评估全球应对疫情工作，总结经验，弥补不足。同时，在做好常态化疫情防控的前提下，遵照世卫组织的专业建议，有序开展复工复产复学；加强国际宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定畅通，尽力恢复世界经济。

当前，国际社会正处于抗击疫情的关键时期。团结协作、携手抗疫是当务之急。中方愿继续同国际社会一道，继续支持世卫组织在全球抗疫中发挥领导作用，推动国际社会团结合作战胜疫情，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。

澎湃新闻记者：欧盟、俄罗斯、日本、印度、巴西、澳大利亚等120多个国家在世卫大会提出一项决议草案。中方对该决议草案持何立场？是否也是决议草案共提国？

赵立坚：昨天我已就该问题阐明了中方立场。我愿再次重申：中方与各国一道，积极参与了这一决议草案的磋商。目前决议案文明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁会员国防止歧视、污名化作法，打击错误、虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作，并适时对世卫组织应对疫情工作进行评估。这些都符合中方立场主张，也是国际社会绝大多数国家的共同愿望。鉴此，中方已参加了上述决议草案的共同提案国。我们希望该决议能以协商一致方式获第73届世界卫生大会通过并能够得到全面和准确的贯彻。

新华社记者：据报道，针对中国商务部宣布自5月19日起对原产于澳大利亚的进口大麦征收73.6%反倾销税、6.9%反补贴税，澳贸易部长伯明翰称，澳方对中方决定深感失望，将评估中方调查结果，同时保留进一步上诉的权利。中方对此有何回应？中方决定是否与澳此前所提疫情“独立国际审议”有关？

赵立坚：中国商务部已于5月18日发布公告，公布对原产于澳大利亚的进口大麦反倾销和反补贴调查的最终裁定。我要强调，中方始终严格按照中国相关法律法规和世贸组织相关规则进行调查，并作出上述最终裁定。有关具体情况请向主管部门了解。

中方已多次就澳方推动搞所谓疫情“独立国际审议”阐明立场，我们坚决反对对疫情进行政治操弄。事实证明，这种做法不合时宜、不得人心，是不会得逞的。

中国日报记者：澳大利亚外长佩恩18日表示，多国支持欧盟在世卫大会提出的涉疫情决议，显示澳提出“独立国际审议”的重要性。这是国际社会的胜利，澳作为其中积极、强有力的一员备受鼓舞。请问中方对此有何评论？

赵立坚：首先，中国支持在全球疫情得到控制之后，全面评估全球应对疫情工作，总结经验、弥补不足。这项工作需要科学专业的态度，需要世卫组织主导，坚持客观公正原则。这是中国一贯的、明确的立场。世卫大会正在讨论的新冠肺炎决议草案符合中方上述立场，体现了世界各国的广泛共识。中方同有关各方一道，积极参与决议草案磋商并参加了决议草案共提。

其次，上述决议草案与澳大利亚方面此前提出的所谓疫情“独立国际审议”完全不是一回事。比如，决议草案提出的是适时启动评估而非立即搞所谓“审议”，确认了世卫组织的关键领导作用而非另起炉灶，要求回顾总结在世卫组织协调下国际卫生领域应对工作的经验教训，而非针对个别国家搞有罪推定式的调查。建议澳方认真仔细地阅读原文，而不是想当然地作出结论。

最后我想强调，如果澳方愿意改弦更张，根据世卫大会有关决议案，彻底放弃对疫情的政治操弄，回到国际社会的普遍共识上来，我们对此是欢迎的。

澎湃新闻记者：第73届世卫大会主席宣布本次会议不讨论台“邦交国”提交的“邀请台湾地区以观察员身份参加世卫大会”提案，并将有关问题留待今年下半年大会续会讨论。中方对此有何评论？

赵立坚：5月18日，第73届世卫大会主席宣布此次大会不讨论个别国家提出的所谓“邀请台湾地区以观察员身份参加世卫大会”的提案,台湾当局及个别国家在本次世卫大会推动涉台提案的图谋没有得逞。事实再次证明“台独”没有出路，在世卫大会炒作涉台提案问题不得人心。

在新冠肺炎疫情全球持续蔓延的背景下，聚焦国际抗疫合作是广大成员国对此次大会的共同期待。民进党当局和个别国家违背广大成员国的强烈意愿，执意搞涉台提案，企图干扰大会进程、破坏国际抗疫合作，充分暴露了其将自身政治考量凌驾于国际公共卫生安全之上的真实面目。

广大世卫组织会员国坚持一个中国原则，坚持维护联大2758号决议和世卫大会25.1号决议的权威，主持公道正义，中方表示高度赞赏。

台湾人民是我们的骨肉同胞，中国中央政府一贯采取一切必要措施确保台湾同胞的健康福祉。新冠肺炎疫情暴发以来，我们在大陆之外最先邀请台湾地区卫生专家赴湖北武汉考察，向台湾地区通报疫情信息共计152次。在符合一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务也作出了妥善安排，台湾地区专家参加世卫组织技术性活动不存在任何障碍，仅2019年以来中国台湾地区卫生专家共有16批24人次参加了世卫组织技术活动。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，可以及时从世卫组织获取并发布疫情信息，获取各种疫情防控信息渠道是畅通有效的。这也确保了无论是岛内还是国际上发生公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效应对。所谓“国际防疫缺口”不过是民进党当局“以疫谋独”的借口，也早被国际社会所看穿。

我们奉劝民进党当局认清现实，不要在谋“独”的错误道路上越走越远，挟洋自重不可能撼动国际社会一个中国格局。我们也奉劝部分国家不要误判中国捍卫核心利益、维护国家统一的决心和能力，立即改弦易辙，停止任何挑战一个中国原则的行径。

路透社记者：美国总统特朗普在推特上发布了其致世卫组织的一封信，信中威胁暂停向该组织提供资金，并称如果世卫组织无法表明其不受中国影响，美国有可能永久退出该组织。中方对此有何回应？

赵立坚：关于中方新冠肺炎疫情防控工作，我们已经以时间线方式多次对外详细介绍了有关情况。世卫组织也就美方指控中的一些明显事实错误进行了澄清。美国领导人上述公开信充满着暗示、也许、可能等表述，试图以这种似是而非的方式误导公众，达到污蔑抹黑中方防控努力、推卸美方自身防控不力的目的，这是徒劳的。当前，新冠肺炎疫情仍在美国国内和世界许多地方扩散蔓延。当务之急是团结合作，挽救生命，恢复经济。我们奉劝美方少数政客停止甩锅推责，与国际社会加强合作，共同战胜疫情。

世卫组织会员国缴纳会费的比额和标准是由会员国共同确定的，不是美国一家能说了算的。及时、足额缴纳会费是美国作为世卫组织会员国应尽的义务，而不是可以讨价还价的。美国任意对国际组织断供、减资的行为是单边主义行径，违反自身国际义务。

国际抗疫正处于关键阶段，支持世卫组织就是在捍卫多边主义的理念和原则，支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命。中国始终严格遵守世卫组织章程和规定，及时、足额缴纳会费，并在力所能及的范围内向世卫组织提供捐款。新冠肺炎疫情发生以来，中国已先后向世卫组织提供了5000万美元的捐款，设立了20亿元人民币抗疫合作专项资金，派出了24支抗疫医疗专家组，并向世卫组织和各国提供了大量物资援助。习近平主席在世界卫生大会上庄重承诺：中国将在两年内提供20亿美元国际援助，用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展。中国新冠肺炎疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。

中方将一如既往地支持世卫组织在国际防疫合作中发挥领导作用，并将继续以各种方式支持世卫组织工作。中国呼吁国际社会加大对世卫组织的政治支持和资金投入，调动全球资源，打赢疫情阻击战。

美国拿中国说事，在履行应向世卫组织承担的国际义务问题上推卸责任、讨价还价，是打错了算盘、找错了对象。

北京青年报记者：据报道，18日中俄伊巴四方举行会议，讨论阿富汗问题并发表联合声明。中方能否介绍相关情况？

赵立坚：5月18日，中国外交部阿富汗事务特使刘健、俄罗斯总统阿富汗问题特别代表卡布洛夫、伊朗外交部阿富汗问题特使塔希里扬、巴基斯坦外交部辅秘哈亚特举行视频会议，就阿富汗当前局势以及和平和解进程等深入交换意见。会议由俄方主持。作为会议成果，四方发表了联合声明。

四方欢迎阿富汗两位主要政治领导人签署政治协议，呼吁阿富汗各方抓住机遇，早日开启阿人内部谈判，尽早实现全面、可持续和平。呼吁外国军队以有序、负责任方式撤出，确保阿富汗局势平稳过渡。希望联合国安理会有关涉阿决议得到遵守和落实。敦促阿富汗各方坚决打击国际恐怖组织。重申支持阿富汗抗击新冠肺炎疫情。

当前，阿富汗局势正处于关键时期。作为阿富汗传统友好邻邦，中方尊重阿富汗人民自主决定自身未来和发展道路，将尽己所能支持阿富汗和平重建。中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的和平和解进程，希望阿人内部谈判早日启动并取得积极成果。中方愿继续同阿有关各方加强沟通协调，同国际社会携手努力，进一步为政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。

香港中评社记者：我们注意到中国驻纽约总领馆日前先后两次就有关临时航班推迟事发布通知，请问您能否介绍有关情况？

赵立坚：中国有关航空公司拟于近日安排部分临时航班自美国接回一些确有困难、急需回国的留学人员，由于美方未批准相关航班申请，导致航班被迫推迟，中方对此表示遗憾。

拟搭乘临时航班的中国留学人员有的并不住在航班出发城市，为了乘机，他们已退掉了宿舍、住房。临时航班推迟给这些孩子带来极大不便。中国驻美使领馆已协助予以安排和解决。

我们希望美方从人道主义精神出发，尽快为有关接回学生的航班办妥相关手续，使中国学生能够顺利回国。

深圳卫视记者：近日，有报道称印度在其同尼泊尔争议的卡拉帕尼地区修建公路，尼政府发表声明表示反对，呼吁印度政府停止侵犯尼领土主权。上周，印度陆军参谋长纳拉万在参加智库防务研究与分析所（IDSA）举行的在线讨论时，声称有外部势力介入印度与尼泊尔的领土争议。中方对此有何评论？

赵立坚：卡拉帕尼地区归属是尼泊尔、印度两国之间的问题，希望两国通过友好协商妥善处理有关分歧，不采取任何可能导致局势复杂化的单方面行动。

北京日报记者：美国国务院全球接触中心协调员加布里埃尔近日称，中国政府利用推特等新媒体开展涉疫情“虚假宣传运动”，表现在中方通过“网络机器人”自动放大信息，近期中国外交官推特账号激增等。中方对此有何评论？

赵立坚：美方官员有关说法纯属无稽之谈，别有用心。我们注意到，推特公司已经就此作出了回应，该公司对所谓“问题账户”的初步审查结果并不支持美方说法。

关于中国驻外外交机构和外交官在社交媒体平台开通账号，我们此前已经介绍了中方的态度。同其他国家的外交部门和外交人士一样，我们在社交媒体平台开通账号，是为了更好地对外进行交流，更好地介绍中国的情况、中国的外交政策。我们愿通过各种方式与外界加强沟通交流，增进相互了解。

我想强调，近来，在疫情问题上，美国一些政客对中国甩锅推责，大肆进行污名化，散布各种虚假信息。美国媒体近日曝光了共和党参议院全国委员会向竞选机构发送的长达57页备忘录，鼓动通过“积极攻击中国”应对疫情危机，称只要提到疫情就要攻击中国。群众的眼睛是雪亮的。到底是谁在进行“虚假宣传运动”，美方心知肚明，世界也看得清清楚楚。

今日俄罗斯记者：据报道，美国司法部长巴尔昨天称，苹果公司正与俄罗斯和中国政府合作，重置数据中心，以便两国可以实施大规模监控。中方对此有何评论？

赵立坚：以往记录已充分表明，恰恰是美国在全球范围实施了最大规模的网络监控和网络窃密行动。联合国为此通过了欧洲国家提出的题为“数字时代隐私权”的决议。美国是全球最大的“黑客帝国”。我们呼吁美方遵守联合国相关决议，立刻停止在全球范围内实施大规模监控的行为。我们也敦促美方个别政客停止捕风捉影、倒打一耙抹黑中国的行为。

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