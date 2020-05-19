俄国家杜马第一副主席：如何重振经济是我最关注的两会议题

俄罗斯联邦国家杜马第一副主席、俄共中央委员会第一副主席、俄中友好协会主席伊凡·梅利尼科夫

人民网莫斯科5月18日电（李明琪 屈海齐）中国两会开幕前夕，俄罗斯联邦国家杜马第一副主席、俄共中央委员会第一副主席、俄中友好协会主席伊凡·梅利尼科夫接受人民网记者专访，并就其最关心的两会议题、中国抗击新冠疫情以及中俄间经贸文化交流等问题回答了记者提问。

如何重振经济是我最关注的两会议题

梅利尼科夫在接受采访时谈到，新冠疫情对许多国家的社会经济生活造成了负面影响，其中也包括俄罗斯和中国。中国站在与新冠疫情抗争的最前线上，及时为世界各国指明了正确的应对方式。现在，中国的疫情高峰期已经过去，俄罗斯也迎来了疫情的拐点，中俄两国现在面临的问题是如何重振经济，提高人民生活水平。

“对于中俄两国来说，保障人民的生命健康安全及生活水平是两国领导人最为关注的问题。因此，今年的两会期间，我将重点关注关于提高就业率、保持经济增长的提议，以及优化卫生防控体系、避免再次发生类似疫情的有关措施”。

某些国家针对中国和世界卫生组织的指责毫无依据和意义

梅利尼科夫表示，俄方高度评价中国政府和中国人民为抗击新冠疫情所付出的努力，中国政府不仅在极短的时间内采取了前所未有的坚决措施，有效控制病毒传播，还向其它国家积极提供援助。

“中国在疫情全程中积极分享抗疫经验，并主动提供疫情相关数据等重要信息。然而，有些国家忽视中国及世界卫生组织的通告和提醒，没有采取相应措施。如今，当这些国家的疫情发展到了极为危险的程度，他们的领导人却反过来指责中国隐瞒实情。”梅利尼科夫认为，某些国家针对中国和世界卫生组织的指责毫无依据和意义，不过是一场“信息游戏”。

中国可成为其它国家社会经济发展的成功模板

梅利尼科夫表示，在中国共产党和中国国家主席习近平的领导下，中国人民在全面建设小康社会和消除贫困的事业中取得了辉煌的成就。2020年是中国全面建成小康社会的决胜之年，在新冠病毒大流行和全球经济衰退的大背景下，中国人民却为全面消除贫困打下了坚实的基础。

“依靠改革开放带来的硕果，中国得以提高经济增长速度，推动科技进步、文化繁荣，保持社会稳定，提高全体中国人民生活水平，中国可以成为其它国家社会经济发展的成功模板”。

当疫情得到控制后，中俄两国间的交流将重新活跃起来

梅利尼科夫谈到，2019年，中俄双边贸易额突破1100亿美元大关，2024年前两国应努力让这一数字突破2000亿美元。“目前中俄地区间合作蓬勃发展。俄罗斯和中国都在持续优化投资环境，简化外商投资流程，并保护外商利益。未来我们必将进一步深化合作，同时互相扩大两国企业的市场准入，我们完全有能力实现这一目标”。

梅利尼科夫表示，70年来，中俄合作硕果累累，抗“疫”期间两国守望相助，为新时代中俄全面战略协作伙伴关系赋予了新的内涵。俄罗斯和中国支持建立平等、多极的世界体系，共同反对贸易保护主义、单边主义以及非法制裁。不仅如此，两国在航空制造、航天、能源及高科技领域正在共同建设一系列大型项目。此外，两国民间也保持着密切的文化与人文往来，发展潜力巨大。

“相信当疫情得到控制后，我们之间的人文交流、政府间交流，包括两国友协间的交流也将重新活跃起来。俄中友谊协会原定于年初的多个重大项目也将在疫情结束后顺利实现！”

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