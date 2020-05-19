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哈萨克斯坦新增311例新冠肺炎确诊病例，总统呼吁民众遵守防疫规定

2020年05月19日20:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹5月19日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，5月18日哈全国新增311例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间5月19日15时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到6751例，康复3515例，死亡35例。

据统计，哈萨克斯坦全国3个直辖市和14个州前一日均发现新增病例。单日确诊病例数量最多的地区包括：阿特劳州（142例）、首都努尔苏丹（36例）、直辖市奇姆肯特（31例）、最大城市阿拉木图（24例）和库斯塔奈州（19例）。与17日相比，哈全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为4.8%。

鉴于国内疫情在过去一周出现反弹，哈总统托卡耶夫18日晚间通过社交媒体账号呼吁民众遵守防疫规定。托卡耶夫指出，尽管哈萨克斯坦抗击新冠肺炎疫情取得了积极成效，但是病毒传播的风险依然存在。“我呼吁广大民众严格遵守防疫规定，特别是要遵守公共场所的相关规定，切实保护好个人及他人身体健康。隔离限制措施的确有所放松，但并未完全取消。”

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，总统托卡耶夫签署命令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，紧急状态结束前夜，即当地时间5月10日22时45分，哈全国新冠肺炎确诊病例数为5090例。此后8天，累计新增确诊病例达到1661例。 

(责编：燕勐、杨牧)
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