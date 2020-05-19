中信集团再次向缅甸捐赠防疫物资。摄影：李秉新

人民网仰光5月19日电（记者 李秉新）5月19日，中信集团在中国驻缅甸大使馆经商处向皎漂地区移交第二批防疫物资，包括25,600个医用一次性口罩、350件医用防护服及650个医用防护面罩等。中国驻缅使馆经济商务参赞谭书富、仰光省政府若开民族事务部部长吴佐埃貌、皎漂民众代表吴埃散和中信缅甸代表等出席仪式。

中信集团高度关注若开邦的疫情防控工作，曾投入大量人力和资金帮助皎漂地区人民开展防控工作。中信集团此次捐赠医疗物资给实兑地区人民，协助实兑人民抗击疫情，充分展现两国人民风雨同舟胞波情长的命运共同体精神。

吴佐埃貌在捐赠仪式上表示，若开地区昨天首次出现新冠肺炎确诊病例，开始了抗击疫情新起点。中信集团的捐赠不仅在物质层面对若开民众提供了援助，在精神上也是一种巨大鼓舞。他代表若开民众向中方表示诚挚感谢，希望中信投资的皎漂深水港和工业园项目能够尽快启动并取得成功，以双赢模式促进当地经济发展。

皎漂民众代表吴埃散表示，中信捐赠的医疗物资特别实用，对当地民众是雪中送炭，感谢中信的持续帮助。防疫工作是该地区头等大事，非常需要两国人民携起手来共抗疫情。

中国驻缅使馆谭书富参赞表示，中缅两国山水相连胞波情深；中信集团多次助力缅甸抗击疫情，体现了中国企业履行社会责任的担当。截至目前，在缅中资企业已向缅甸捐赠了100多批次的防疫物资，用实际行动诠释了中缅胞波情谊和守望相助的命运共同体精神。中方将继续与缅方携手努力，统筹推进防疫工作和各项务实合作，推动中缅关系不断向前发展。

(责编：燕勐、杨牧)