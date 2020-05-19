韩经济学家：两会重启将对中国经济产生积极影响

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振（资料图）

人民网首尔5月19日电（夏雪）5月21日，2020年中国两会将拉开大幕。特殊时期召开的中国两会受到韩国专家学者的广泛关注。韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振日前接受人民网记者专访时表示，两会重启将对中国经济产生积极影响。

韩载振说：“我认为此次两会最大的焦点应该是如何在下半年将今年一季度-6.8%的经济增长率扭转为正数。因此，我预测刺激消费和投资领域的政策将成为两会主要议题，通过扩大基础设施、信息通信技术（ICT）等尖端制造业领域的预算投入来恢复经济并提供稳定增长的动力。”

韩载振在采访中称赞了中国防控疫情措施。他说道，从2月12日开始，中国新增确诊病例逐渐减少，进入5月后确诊病例降至个位数。这得益于隔离措施和“无接触”服务的严格实行，可以说是通过中国政府、医疗人员以及中国人民的不懈努力所获得的成果。

十八届五中全会提出，2020年是全面建成小康社会和全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。对此，韩载振表示，虽然新冠肺炎疫情的扩散给中国经济发展和人民生活带来了冲击和挑战，但在这种状况下，中国快速通过机器人服务、大数据、智能识别等尖端ICT技术实现“无接触”服务，积极利用创新力量来抗击疫情，这给其他国家树立了榜样。我认为如果中国能将危机转化为机遇，实现全面建成小康社会的目标指日可待。

谈及中韩经济关系时，韩载振认为，近年来，中国与许多国家签订了自由贸易协定(FTA)。一方面放宽市场准入，另一方面通过相互协作扩大改革开放、改善商业环境。与其他国家相比，中韩经济关系已经进入深化阶段。期待今后中韩两国能通过ICT等尖端制造业领域的合作和竞争，构建双赢发展模式。

韩载振认为，自1992年建交以来，中韩两国关系日益发展。从近期两国建立的人员往来“快捷通道”等方面可以看出，尽管处在疫情危机当中，两国的合作关系也在进一步加强。他相信，在新冠疫情得到控制后，中韩两国将进一步扩大在未来产业技术等领域的合作。

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