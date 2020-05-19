英国专家肯定中国抗疫举措

人民网伦敦5月19日电（白天行）新冠疫情发生以来，中国及时发布疫情信息，同世界卫生组织和国际社会分享防控、治疗经验，加强科研攻关合作，并尽力为各方提供援助。这样有效的防控举措却也引发了一些争议。

人民网英国记者近日采访了英国牛津大学中国中心主任拉纳·米特（Rana Mitter）教授，他认为，全球性问题需要全球性解决方案。关于科学的最奇妙的事情之一是它没有考虑国界。当然，许多国家确实拥有更先进的科学机构，其国家范围不仅包括美国、英国、瑞士和中国，还包括印度等新兴科学超级大国。最近，英国前首相特蕾莎·梅（Theresa May）发表声明，说我们需要有关如何应对这种病毒的“国际集体观点”，并赞扬科学家们的共同努力。在他看来，这是正确的态度。“我们必须跨边界和跨系统地开展科学和政治合作，共同对抗威胁我们所有人的病毒。”

米特教授表示，中国经济持续增长，并向国内消费增长迈进。与所有国家一样，当前新冠疫情正在给中国经济造成问题。但是，重要的是要继续推进改革，确保更大的市场和政治透明度和开放度，以使社会稳定发展。特别是，气候变化问题尚未消失。全世界期望中国将建立在它已经建立的基础上，并在气候变化问题上走得更远，更快。

对于中英关系，米特认为，现在，英国正在寻找海外的新市场和新关系，现在有机会与中国进行更深入的对话。英中两国需要就其经济互惠互利的领域进行认真的讨论。特别是，英国将为其在中国蓬勃发展的创意和服务业寻找机会。中英两国在许多领域都有着深厚的联系。不幸的是，因为新冠疫情，英国或许会失去一部分受英国大学欢迎的中国学生。中国学生为英国大学校园增添了强大而重要的文化元素。同时，英国的透明度、“公平竞争”和理性辩论的价值观氛围，是将包括中国在内的国内外学生聚集在一起的重要元素。英中应保持友好、深入、坦率和诚实的对话。

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