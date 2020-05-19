人民网>>国际

英国专家肯定中国抗疫举措

2020年05月19日19:41  来源：人民网-国际频道
 
英国专家肯定中国抗疫举措

人民网伦敦5月19日电（白天行）新冠疫情发生以来，中国及时发布疫情信息，同世界卫生组织和国际社会分享防控、治疗经验，加强科研攻关合作，并尽力为各方提供援助。这样有效的防控举措却也引发了一些争议。

人民网英国记者近日采访了英国牛津大学中国中心主任拉纳·米特（Rana Mitter）教授，他认为，全球性问题需要全球性解决方案。关于科学的最奇妙的事情之一是它没有考虑国界。当然，许多国家确实拥有更先进的科学机构，其国家范围不仅包括美国、英国、瑞士和中国，还包括印度等新兴科学超级大国。最近，英国前首相特蕾莎·梅（Theresa May）发表声明，说我们需要有关如何应对这种病毒的“国际集体观点”，并赞扬科学家们的共同努力。在他看来，这是正确的态度。“我们必须跨边界和跨系统地开展科学和政治合作，共同对抗威胁我们所有人的病毒。”

米特教授表示，中国经济持续增长，并向国内消费增长迈进。与所有国家一样，当前新冠疫情正在给中国经济造成问题。但是，重要的是要继续推进改革，确保更大的市场和政治透明度和开放度，以使社会稳定发展。特别是，气候变化问题尚未消失。全世界期望中国将建立在它已经建立的基础上，并在气候变化问题上走得更远，更快。

对于中英关系，米特认为，现在，英国正在寻找海外的新市场和新关系，现在有机会与中国进行更深入的对话。英中两国需要就其经济互惠互利的领域进行认真的讨论。特别是，英国将为其在中国蓬勃发展的创意和服务业寻找机会。中英两国在许多领域都有着深厚的联系。不幸的是，因为新冠疫情，英国或许会失去一部分受英国大学欢迎的中国学生。中国学生为英国大学校园增添了强大而重要的文化元素。同时，英国的透明度、“公平竞争”和理性辩论的价值观氛围，是将包括中国在内的国内外学生聚集在一起的重要元素。英中应保持友好、深入、坦率和诚实的对话。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved