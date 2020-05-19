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英国48家集团俱乐部主席佩里：中国为世界树立了典范

2020年05月19日19:37  来源：人民网-国际频道
 
英国48家集团俱乐部主席佩里：中国为世界树立了典范

人民网伦敦5月19日电 （白天行）全国两会即将在北京召开。在疫情防控常态化的背景下，今年的两会如何规划经济发展，继续深化改革，引各方瞩目。人民网英国记者日前采访了英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里，他表示非常期待两会的召开。他认为，每个国家都希望在保证人民健康的同时发展经济，但如何执行取决于实际情况。佩里说，这不是可以预测的一年，因为没有人知道会发生什么。他希望在两会上看到一些新政策的出台帮助重启中国经济，但同时对可能发生的疫情再次爆发有所准备。

佩里认为，中国迅速有效的抗疫行动不仅帮助中国人，同时也帮助了其他国家人民抗击新冠病毒。中国在流行病管理方面经验丰富，并且在此次疫情中积累了经验教训。抗击疫情做得很好的国家都以中国为榜样，通过测试、隔离和阻止其传播来抗击疫情。这些措施正确无误，中国为世界树立了典范。不幸的是，没有经验的一些国家没有遵循建议，造成死亡数据持续上升。

对于中国的经济发展形势、中英两国经贸关系等问题，佩里认为，中国是世界上第一个拥有社会主义市场经济和资本主义经济的国家。没有一个国家像中国一样能够做到以及非常成功地管理资本的力量。中国已经将自己的历史和马克思主义推向了新高度。由于政治远见卓识，中国已经做好了进一步发展国民经济的准备。

他说，中方保证了中英贸易和经济关系的发展。英国人如今受到新冠病毒的致命打击和英国脱欧的困扰。我们希望英国能做出很好的反应，但没人知道英国经济将进入何种状态，因此，对仍将出现的具体情况作出适当安排还需要时间。

在所有领域中，中英两国的双边关系都取得了长足的发展。如今，与新冠病毒和美国贸易战有关的世界形势是一个很小的不确定因素，这也对英国社会和经济的某些方面产生了影响。（我相信）最终，新世界对英国人来说将变得更加清晰，他们将转向正确的方向。

(责编：燕勐、杨牧)
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