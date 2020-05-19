国际观察：“头号强国”在疫情应对中名不符实

单日新增新冠肺炎确诊病例超2.4万例，累计确诊已破150万例，死亡超过9万例；不顾累计确诊病例和死亡人数持续攀升，在疫情远未得到控制的情况下，贸然“重启”经济；全然罔顾国际社会公认的事实，将自身抗疫不力“甩锅”给中国和世卫组织，编造谎言栽赃陷害……

自全球战“疫”打响以来，多国勠力同心，同舟共济，达成国际共识。然而，在科技、经济、文化等领域长年雄踞世界前列的超级大国美国，在累计确诊病例、每日新增病例和死亡病例持续领跑世界的时候，不仅不反思自身政客独断专行、政府应对不力、举措不到位等问题，反而为掩饰自己抗击疫情的无能，一味推责，甚至还眼红他国复工复产，贸然重启经济。如此将病毒轻视化、将疫情政治化、将合作边缘化、将友谊破碎化，“头号强国”这块牌子恐将在疫情中倒下。

“头号强国”应有“头号”的智慧与胸襟、“强国”的责任与担当，岂能过度任性、肆意妄为？在最危险时刻，淡化疫情威力、错过控制良机，这绝非“头号强国”的智慧；在最无奈之时，编造各种谎言、恶意对外甩锅，这绝非“头号强国”的胸襟；在最紧急关头，随意过河拆桥、“断供”世卫组织，这绝非“头号强国”的责任；在最严重时期，不顾人类命运，任性孤立作战，这绝非“头号强国”的担当......酿成这个“人祸”大于“天灾”悲剧，必将被其国人及世人痛恨于心。

其实，早在1月20日，当我国累计报告确诊病例291例的时候，美国才刚刚报道首例确诊病例。2月20日，当我国累计报告确诊病例上升到75465例的时候，该国累计确诊病例也才18例。疫情之初，如果其领导人不盲目自信，不淡化疫情，采取真正有效措施，一定不会错失抗疫最佳时机。当疫情开始严峻后，如果该国领导人不推卸责任、不将疫情政治化、不贸然重启经济，不向中国和世卫组织甩锅，也不至于让疫情在国内如此蔓延。正如多国专家所言：“从疫情开始至今，美国政府的应对都是灾难性的”“美国应对不力导致美国疫情严重，错过了控制疫情的时机”“一直说病毒威胁不大，直到难以控制，便开始寻找‘替罪羊’”......

越是危难时期，越会显露出一个国家的真实面目，越会显露出一个执政党真正的样子。在全球新冠病毒确诊人数仍以每天数万计的增速蔓延，甚至还看不到拐点的时候，中国就率先控制住了疫情。如果说新冠疫情是人类历史上的一场大考，那么中国抗疫经验就是一份令人满意的答卷。 一个发展中国家都能做到如此，一个“头号强国”又为何不能？

病毒没有国界，疫情不分种族， “头号强国”也应遵循“人体命运休戚与共”原则，只要团结协作，有了“头号强国”的责任与担当，就能早日战胜疫情。

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