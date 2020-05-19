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综合消息：非洲新冠病例近8.5万 部分国家继续加强防控

2020年05月19日16:17  来源：新华网
 

　　新华社阿克拉5月18日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾控中心截至18日的数据显示，非洲地区新冠病例已达84634例，死亡2766例，疫情持续呈扩散态势。非洲各国疫情严重程度不一，部分国家继续收紧防控措施，一些国家则逐步放松管制。

　　18日，新增病例较多的国家包括：南非新增918例；几内亚新增69例；塞内加尔新增64例；几内亚比绍新增48例；埃塞俄比亚新增35例。

　　此外，乌干达、赞比亚、莫桑比克、卢旺达、毛里塔尼亚、津巴布韦、塞拉利昂、冈比亚、科特迪瓦、马里、尼日尔等国也宣布出现新增病例。

　　尼日利亚政府18日宣布将“封城”措施延长两周，并表示尽管该国疫情防控取得些许进步，但尚未做好将经济生活恢复正常的准备。

　　乌干达总统穆塞韦尼18日宣布将已实施七周的“封城”措施再延长三周。穆塞韦尼还表示，政府决定向所有6岁及以上乌干达人免费提供口罩，每人一片，民众在公共场合必须佩戴口罩。

　　毛里塔尼亚政府17日晚宣布加强首都努瓦克肖特的防疫封禁措施，禁止人员进出首都。

　　苏丹政府18日决定自19日起将喀土穆州的宵禁措施再延长2周。苏丹卫生部18日说，该国24小时新增新冠确诊病例302例，累计确诊2591例。新增病例中有235例来自喀土穆州。

　　另一些国家则随着疫情缓解放松了管制措施。坦桑尼亚18日表示，从即日起重新对国际民用航班开放领空。该国卫生部当天发表声明说，所有入境人员不再需要接受14天的强制隔离。（执笔记者：许正；参与记者：李斯博、高竹、张改萍、邢建桥、荆晶、张玉亮、郭骏、聂祖国、赵宇鹏、吕天然、吴长伟、王守宝、杨孟曦、杨臻、白林、乔本孝、肖久阳、郑扬子、文浩、王松宇、马意翀）

(责编：于洋、刘洁妍)
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