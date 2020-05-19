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综述：意大利部分博物馆重新开放

2020年05月19日16:16  来源：新华网
 

　　新华社罗马5月18日电 综述：意大利部分博物馆重新开放

　　新华社记者陈占杰

　　意大利18日大幅放松了新冠疫情以来的管控措施，博物馆也在允许重新开放之列。当天恰逢国际博物馆日，部分博物馆在时隔两个多月后重新开放，但罗马斗兽场、乌菲齐美术馆等热门景点依然闭馆，正在为重新开放做好防疫等准备工作。

　　罗马国家现代美术馆是当天开放的博物馆之一。该馆发表声明说：“我们在中央大厅布置了新展览，今天恰逢国际博物馆日。这是重新开放的最好方式。”该馆收藏有19世纪和20世纪大约2万件艺术品，是意大利收藏该时期艺术品最多的博物馆之一。

　　罗马斗兽场管理方表示，疫情让很多经济活动受到影响，包括体温扫描仪等尚未到货，遗址估计要到5月28日左右才能重新开放。罗马斗兽场2019年接待游客750万人次，是接待游客数量最多的意大利旅游景点。重新开放后，每天接待的游客数量上限仅为600人次。

　　位于佛罗伦萨的乌菲齐美术馆蜚声国际，收藏有达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔等大师名作。该博物馆去年接待游客439万人次，仅次于罗马斗兽场，重新开放的准备工作已基本完成。

　　乌菲齐美术馆馆长艾克·施密特告诉新华社记者：“我们从封城的第一天就开始为重新开放做准备，目前只剩下一些管理问题需要解决。”施密特说，该美术馆有大约1.3万平方米，过去几年已经重新布置过展览，这使它比很多小型博物馆更能满足防疫的要求。

　　他举例说，经过改造后的波提切利作品厅在保持人间距不少于1.8米的情况下，能允许15人至20人同时参观。尽管如此，美术馆重新开放后，波提切利作品厅每天参观人数将从疫情前的900人次减少到450人次。

　　伦巴第大区博物馆局下辖伦巴第大区12家国立博物馆，包括达·芬奇那幅《最后的晚餐》所在的米兰圣玛丽亚教堂。博物馆局局长达芙拉对新华社记者说，这幅画的参观场地本来就有限，目前还没有做好重新开放的准备，“6月3日不是一个正式的（开放）日期”。

　　在达芙拉看来，疫情可能会使“博物馆文化”悄然发生变化。在博物馆重新开放后，参观者在一段时间内将以意大利人甚至伦巴第人为主，数量也会大为减少。达芙拉说，参观者可能因此比以往得到更好的照顾，管理方和参观者之间会建立更亲密的关系。当然，从中期来看，外国游客肯定会重返意大利，这就得考虑来自不同文明背景的人之间如何沟通、相处。

　　疫情让意大利旅游业和文化产业损失惨重。意大利文化与旅游部长达里奥·弗兰切斯基尼14日表示，在意大利政府通过的总额550亿欧元一揽子经济刺激计划中，40亿欧元将用于旅游业，10亿欧元将用于文化产业，其中1亿欧元用来帮助约400家国有博物馆。

(责编：于洋、刘洁妍)
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