研究显示以色列约70%新冠病例感染的病毒毒株来自美国

新华社耶路撒冷5月18日电（记者陈文仙 尚昊）以色列特拉维夫大学18日发布的一项研究结果显示，该国约70%的新冠病例感染的病毒毒株来自美国。

特拉维夫大学联合以色列其他几所高校和医院进行的这项研究通过解码病毒基因组序列，绘制了病毒传入以色列及其在以境内传播和变异的轨迹。研究人员将200多名以色列本地和全球其他各地约4700名新冠患者的基因组序列进行比对后发现，约70%的以色列新冠病例感染的病毒毒株来自美国，也就是说，来自美国的病毒携带者将病毒带到了以色列。研究还显示，约30%的以色列新冠病例感染的病毒毒株源自欧洲和其他地区。

研究人员认为，以色列80%以上的病例都是被约10%的病例传染的，这意味着这10%的人是“超级传播者”。这也表明新冠病毒在以色列的传染链并不多样化，因此病毒毒株并没有发生令人担忧的变异，许多患者的病毒基因组序列完全相同。

研究牵头人、特拉维夫大学进化病毒学家阿迪·斯特恩对当地媒体说，她不清楚为什么来自美国的病毒携带者成为了以色列新冠病例的主要源头，然而她推测这与两个因素有关：一是以色列对来自海外，尤其是美国的入境者实施的隔离措施过于松懈；二是来自美国的人与以色列本地居民有更多密切接触。不少以色列公民居住在美国或有亲友在美国，经常往返于两国之间。而来自其他国家的入境者往往是游客，与本地人接触不多。

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