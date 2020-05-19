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意大利进一步“解封”

2020年05月19日10:25  来源：新华网
 

　　新华社罗马5月18日电（记者陈占杰）意大利18日开始大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客都必须遵守有关安全距离和消毒等方面的严格规定。

　　从18日开始，意大利人在所处大区范围内可以自由活动，出门不再需要携带表明出行原因的“自我声明”，但仍不允许跨大区流动。当天，一些博物馆重新开放，但包括罗马斗兽场在内的热门旅游景点仍未开放。

　　意大利企业联合会当天在一份声明中说，尽管约80万家企业已被允许恢复营业，但“封城”措施4月份给意大利经济造成了二战以来最严重的损失。意大利4月份消费额比去年同期下跌47.6%，受影响最大的是旅游业、娱乐业和服装零售业。

　　意大利银行协会18日发布的数据显示，截至5月17日，根据政府贷款担保计划，申请贷款的意大利企业达24.7万家，申请额超过115亿欧元。为缓解疫情对经济的冲击，意大利政府已宣布向企业提供总额为7500亿欧元的贷款担保。

　　据意大利民事保护部18日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例451例，累计确诊225886例；新增死亡病例99例，累计死亡32007例；新增治愈病例2150例，累计治愈127326例。其中，单日新增死亡病例是3月10日以来首次降至两位数。

　　现有患者中，55597人在居家隔离，10207人在医院接受普通治疗，749人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少104例和13例。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

(责编：于洋、刘洁妍)
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