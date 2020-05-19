美军神秘空天飞机第六次升空执行任务

美国空军X-37B空天飞机17日搭乘“宇宙神V型”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空，执行其第六次在轨飞行任务。

据美联社报道，“宇宙神火箭”制造商联合发射联盟公司在火箭成功发射一个半小时后宣布上述消息。美国国防部长马克·埃斯珀在社交媒体推特上发布消息，祝贺X-37B升空执行第六次任务。

美国空军部长芭芭拉·巴雷特本月说，相比先前几次任务，X-37B第六次任务将开展更多试验。

空天飞机制造商波音公司说，X-37B这次将释放其携带的小卫星，在轨道上展开试验。其中包括研究辐射如何影响种子以及用于栽培食物的材料，还将测试可重复利用的太空飞船技术。

X-37B又称轨道试验飞行器，其外形类似航天飞机，但体积只有航天飞机的四分之一，部分电源由太阳能提供。这种飞行器由火箭送入太空，返回时像飞机那样在跑道上滑行降落，可重复使用，但不载人。

美国空军没有透露X-37B第六次任务将在轨多长时间。波音公司太空和发射部门副总裁吉姆·奇尔顿说，X-37B每次任务在轨飞行时间一次比一次长。X-37B飞行器2010年首飞，已执行5次在轨试验任务，总计在轨2865天，最近一次任务在去年10月结束，创造在轨飞行最长纪录780天。

X-37B项目是美国军方一个保密项目，美国国防部对X-37B性能和每次任务细节鲜有公开。外界因此对X-37B在太空到底做了什么有各种猜测。有人认为，它是秘密太空武器；也有人认为，它是太空间谍活动的平台。（袁原）【新华社微特稿】

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