为何“炒”国务院督察长？美白宫和民主党互怼

美国白宫和民主党17日就日前突遭解职的国务院督察长史蒂夫·利尼克言辞交锋。白宫一方暗示利尼克隶属密谋给总统唐纳德·特朗普搞破坏的“暗深势力集团”，民主党高层则认为利尼克因着手调查国务卿迈克·蓬佩奥而遭打击报复。

【白宫渲染“阴谋论”】

白宫国家贸易和制造业政策办公室彼得·纳瓦罗17日告诉美国广播公司《本周》栏目，所谓的暗深势力集团引发大量问题，他不会为失去利尼克而哀悼。“有一个官僚机构，那里不少人认为自己当选了总统，而不是唐纳德·特朗普。”

纳瓦罗没有阐释作此判断的依据。他还说，离开特朗普政府的官员总能被更“忠诚”的人取代。

路透社报道，特朗普政府长期宣扬阴谋论，指认公务员系统中有人构成暗深势力集团，正暗中给特朗普搞破坏。法新社报道，没有证据显示存在这种“影子势力”。

特朗普15日晚致信众议院议长、民主党人南希·佩洛西，说对利尼克“失去信任”，宣布“免除国务院督察长的职务，即日起30天后生效”。利尼克2013年9月起出任国务院督察长，是特朗普自4月以来解雇的第4名督察官员。这些官员负责监督政府滥用职权和不当行为。

按照法新社的说法，美国法律要求政府提前30天通知国会解职督察长意向，但先前的几名官员遭解职均未经过这一流程。而他们留下的职位空缺也都被特朗普的政治盟友填充。

一些专家告诉路透社，特朗普政府这种行为模式对督察官员独立发挥作用构成威胁。“情报界告密和源头保护”组织前执行主管丹·迈耶说，政府督察系统“已被削弱到无效的程度”。

【民主党质疑是报复】

纳瓦罗的说法很快遭民主党人反驳。佩洛西同一天告诉哥伦比亚广播公司《面向全国》栏目，特朗普“炒掉”利尼克的做法涉嫌报复，可能违法。

“总统有权解雇任何联邦政府雇员，但事实是，如果它看上去像对督察长所做某件事的报复，那就可能违法，”佩洛西说，“解职本应说明理由。”

国会民主党助理向多家媒体爆料，利尼克因着手调查蓬佩奥不当差遣国务院工作人员而“走人”。

据美国《纽约时报》梳理，去年夏天，众议院民主党议员曾就一次举报展开调查。举报称，蓬佩奥一家常派国务院安保人员办私事，包括替他们预订餐位、取外卖、干洗衣服和送宠物狗做美容。一些安保人员抱怨，自己简直成了“配枪的送餐员”。而利尼克开始调查的内容与这一举报不谋而合。

此外，国务院工作人员对蓬佩奥不满屡遭媒体曝光。蓬佩奥去年4次前往他的政治“大本营”堪萨斯州，3次以公务名义搭乘国务院专机。他还多次打破惯例，携妻子苏珊出访。去年1月夫妇俩访问中东地区8天，当时国务院不少人正因联邦政府“停摆”而停薪。

按照《纽约时报》的说法，蓬佩奥等国务院官员坚决否认有过错，在先前多次调查中“毫发无伤”。一名白宫官员披露，特朗普15日晚“应蓬佩奥私下要求”解雇利尼克。

国会参众两院外交委员会民主党高层16日启动针对利尼克遭解职的调查。众议院外交委员会主席埃利奥特·恩格尔和参议院外交关系委员会副主席罗伯特·梅嫩德斯发布联合声明说，调查旨在判定解雇利尼克是否是针对他调查蓬佩奥而采取的一种非法报复行为。

英国《卫报》推测，对利尼克遭解职原因的调查可能因蓬佩奥干预而进展不顺。蓬佩奥去年屡次阻止国务院官员就针对特朗普的弹劾调查赴国会作证。（海洋）（新华社专特稿）

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