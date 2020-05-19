日本经济5年来首遇衰退

日本政府18日公布最新经济数据，受新冠疫情影响，今年第一季度日本国内生产总值（GDP）按年率计算为负3.4%。继去年第四季度按年率计算下滑7.3%后，日本已连续两个季度GDP负增长，陷入技术意义上的“衰退”。

这是日本经济2015年以来第一次衰退。不过，官方公布的数据比日本共同社采访私营机构经济学家得到的预测数据表现好一些。

从经过季节调整的季度增长率来看，今年一季度日本GDP比上一季度降低0.9%。而去年四季度GDP环比下降1.9%，按年率计算创下5年多来最大季度萎缩幅度。内阁府称主要由于消费税自去年10月1日起从8%提高至10%和台风灾害损失导致。上一次大幅萎缩是2014年第二季度负增长7.5%，主要也是由于当年4月1日起消费税从5%调高至8%引发。

分领域来看，进出口贸易受严重打击：货物和服务出口额环比下降6%，其中汽车及汽车零部件出口、外国游客消费大幅下降；进口降幅4.9%，明显受到进口能源价格下跌等因素影响。

占日本经济比重一半以上的私人消费一季度环比下降0.7%，旅游业和餐饮业损失严重。作为内需另一支柱的私人资本支出下降0.5%，私人住宅投资下降4.5%。

共同社援引一名日本内阁官员的话报道，二季度的数据可能比一季度“糟糕得多”，日本经济正遭遇第二次世界大战结束以来“最大危机”。

一些经济分析师持类似看法。日本第一生命经济研究所首席经济学家新家义贵对法新社说，他预计今年第二季度日本经济按年率计算萎缩6%至7%，“至于经济何时能有起色，完全取决于感染（新冠病毒）人数以及病毒何时消散”。

日本政府18日公布的数据是经过通货膨胀率调整的初步估算数据，内阁府预定6月8日发布修正后的一季度GDP数据。（沈敏）（新华社专特稿）

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