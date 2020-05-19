美国威胁截油轮 伊朗向联合国投诉

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫17日致信联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，投诉美国威胁拦截伊朗油轮的“霸凌举动”和“炮舰外交”。

扎里夫在信中说：“这种霸权式的炮舰外交严重威胁国际贸易、航运和能源的自由流动。美方变本加厉用高压手段扰乱伊朗石油出口，使事态危险化。”

他说，面对美方的“霸凌政策”和“非法行径”，伊朗保留采取“恰当、必要和果断行动”的权利，以维护自身的合法利益。

扎里夫没有明说伊朗具体会如何应对美方拦截。

同一天，伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希召唤代表美国在伊朗利益的瑞士驻德黑兰大使，警告美方不要动手。

美国与伊朗1980年断绝外交关系，至今没有复交。美国在伊朗事务由瑞士大使馆代理。

汤森路透公司追踪海运信息的软件显示，一艘悬挂伊朗国旗的“克拉维尔”号油轮今年3月在伊朗南部阿巴斯港装船后，穿越红海，本月13日通过苏伊士运河，向委内瑞拉驶去。阿巴斯港位于霍尔木兹海峡北岸，扼守波斯湾出口。

一名不愿公开姓名的美国政府高官15日告诉路透社，美方正考虑采取措施应对此事，相关方案已经上报总统。不过这名官员拒绝透露方案内容。

伊朗光明通讯社16日援引不具名消息人士的话报道，美国海军已经向加勒比地区派出4艘战舰和一架P-8型“海神”巡逻机。

这家伊朗媒体暗示美军可能在半道上拦截伊朗油轮。

一名不愿公开姓名的委内瑞拉官员4月证实，伊朗用飞机向委方运送炼油化学制剂，以帮助后者启动一家炼油厂。

委内瑞拉尽管石油储藏丰富，但炼油能力较弱，成品油无法自给自足。

美国2018年退出伊朗核问题全面协议并全面恢复对伊制裁，试图封杀伊朗原油出口。委内瑞拉同样受到美方制裁。美国政府冻结了委内瑞拉石油公司在美国的资产并截留它向美国出口原油的收益，以向委政府施压。（王宏彬）（新华社专特稿）

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