民众不满解封新规 约翰逊称“情况复杂”

英国首相鲍里斯·约翰逊17日在媒体发表文章，回应民众对政府分阶段放松防疫措施的不满，称这是一个“复杂的问题”。

他再次呼吁民众遵守防疫措施，说那将决定大家的生活能否恢复至“近乎正常”。

【民众不满】

英国《观察家报》17日发布一份民意调查结果，显示2005名成年人受访者中，大约42%的人不满意政府应对新冠疫情的表现，比一周前上升6个百分点；大约39%的人表达满意，比一周前下降8个百分点。

这是《观察家报》民调中首次出现不满意受访者多于满意受访者的情况。多家媒体报道，民调显现民众对政府“解封”新规定的不满。

约翰逊10日晚发表全国讲话，发布分三步走的“解封路线图”，内容包括鼓励部分人员复工、允许民众自13日起外出活动、一些低年级学生6月初返校。

然而，不少民众认定政府发出“令人疑惑的混乱信号”。首先，“解封”规定不适用于苏格兰、威尔士和北爱尔兰。约翰逊发表电视讲话前，这3个地区的政府已经宣布延长封锁期至5月28日。其次，一些措施自相矛盾。比如政府规定民众不能邀请朋友或亲戚来家里，但却允许购房者上门看房。

另外，一些人认为政府解封的步伐迈得太快，可能导致新冠疫情二次暴发。

英国卫生与社会保健部数据显示，截至16日9时，全国累计新冠确诊病例240161例。死亡病例34466例，是欧洲死亡病例数最多的国家。

【“全新”问题】

约翰逊17日在《星期日邮报》发表文章，承认民众对政府解封措施有“失望情绪”，但强调政府“正在做一些从来没有做过的事情”。

约翰逊说，政府正在“以安全和不危及大家所有艰苦牺牲的方式，带领国家走出全面封锁”，这是“复杂的问题”。

他10日发布“解封路线图”时，再次强调必须保持社交距离，重申英国的疫情防控新口号“保持警惕，控制病毒，挽救生命”。

英国《太阳报》报道，约翰逊告诉保守党议员，民众是否遵守防疫措施将决定国家能否在7月恢复至“近乎正常”。

约翰逊17日在报纸文章中写道：“如果我们遵守它，那么我们能够逐渐摆脱复杂和限制，让家庭团聚变得更容易、更简单。”

就“解封过快”质疑，约翰逊回应：“我们必须依照正确的时间缓慢前进。”

英国政府13日发布的数据显示，全国经济3月萎缩5.8%。英格兰银行预测，国内生产总值4月至6月将下跌将近25%。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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