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德国将于6月中旬取消欧盟内旅行警告

2020年05月19日08:43  来源：新华网
 

　　新华社柏林5月18日电（记者任珂　张远）德国外长马斯18日说，德国将于6月15日取消欧盟范围内的旅行警告，为即将来临的夏季旅游旺季创造条件。但因新冠疫情尚未完全结束，将会在旅游方面出台一些限制性措施。

　　马斯当天与西班牙、意大利等10个欧盟内德国游客主要旅行目的地国家外长举行视频会议，探讨为夏季旅游取消旅行警告的可能性。马斯在会后的视频记者会上宣布，就德国在疫情暴发后发布的全球旅行警告，德国政府将取消涉及欧盟的内容，取而代之的是针对个别国家的旅行建议。

　　马斯说，此举目的是考虑到不同国家的不同风险程度。此外，德国外交部正在考虑取消针对欧盟外的个别国家的旅行警告。

　　马斯说，这些欧盟国家经济非常依赖旅游产业。德国将与这些国家一起为夏季旅游创造条件。但由于疫情尚未结束，将会出台一些限制性措施，在沙滩、餐馆和城市中心等地实施。

　　3月中旬，新冠疫情在德国以及全球加速暴发后，德国外交部发布全球旅行警告，建议本国公民取消所有不必要的跨境出行计划。该警告将于6月14日到期。

　　目前，德国等欧盟国家疫情趋于稳定，新增感染人数逐渐下降。德国已经逐步取消社交限制令，并从5月16日起放松与法国、瑞士和奥地利的边境管制，与卢森堡的边境完全放开。

　　然而，德国一些病毒学家警告说，过早重启社会经济生活，尤其是放开旅行和边境管制，恐将再次引起病毒传播。

(责编：于洋、刘洁妍)
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