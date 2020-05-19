人民网开罗5月18日电（记者周輖）“相知无远近，万里尚为邻，中埃好兄弟，携手并肩铺彩虹……”最近，一首名为《携手并肩》的歌曲在埃及推出，讲述中国与埃及在疫情下患难与共、相互支持的故事，引发当地民众的共鸣，称赞其“优雅地讲述了中埃兄弟般的情谊”。

“中埃两个文明古国友好交往历史悠久，疫情下彼此间的风雨同舟、守望相助带给我感动。”谈起创作过程，歌曲作词者、中国驻埃及使馆公使衔文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文说，今年3月，埃及在其国内三个城市的世界文化遗产地，以灯光秀的形式同时点亮“中国红”，并打出五星红旗的图案，表达其政府和人民对中国抗击疫情的坚定支持，那一刻的感动激发了他的创作灵感，歌词中那句“你用鲜艳一抹红，致敬东方中国龙”正是由此而来。当下埃及正处于抗击疫情的关键时期，他“希望能通过作词讴歌两国的传统友谊，并且传递力量，推动两国人民携手抗击疫情，鼓舞士气”。

石岳文的有感而发，迅速得到身居北京、南京、开罗的两国作曲家、歌手、翻译家、剪辑师等积极响应，大家自发通过网络进行联系沟通，不要求报酬，在已有中文歌词的基础上，接力制作中文和阿拉伯语两个版本的歌曲影片。目前率先上线的是中文版，阿拉伯语版也将很快推出。

“尽管语言不相通，但音乐为两国人民传递同样坚定的抗疫信心。”埃及音乐人伊哈布·哈米德为歌曲阿拉伯语版作曲并参与影片的制作，中国发生疫情以来一直关注相关情况的他，对中国政府高效的措施、中国人民积极的配合赞叹不已，“我真心为中国的抗疫成果点赞，中国有很多经验值得学习。”

“我从歌曲中听懂了中国朋友对于埃及发自心底的友好与支持。”为了准确传递出原歌词的真情实感，埃及翻译家艾哈迈德·赛义德在翻译过程中仔细推敲，前后修改了六个版本才定下最终的译稿。“我们应该感谢中国为遏制疫情传播做出的努力。”他表示，在中国抗疫最艰难的时刻，埃及政府和人民倾情高呼“中国加油”，为中国提供力所能及的帮助。埃及当前也面临抗击疫情的紧迫任务，中方积极动员各方资源，为包括埃及在内的各个国家提供抗疫物资、分享疫情信息和防控救治经验。“就像我们共同合作制作这首歌曲一样，面对疫情，我们携手并肩。这一切，体现了两国风雨同舟的深厚友谊和亲密关系。”

“埃中友谊万岁”“我们心连心”在发布歌曲影片的社交媒体页面上，埃及网友对两国友好送上祝福。埃及女作家苏哈则使用歌曲伴奏，创作了一首配乐诗朗诵表达对未来的期待。埃及议会议员马苏德说，“我为两个文明古国的紧密关系感到自豪。携起手来，我们一定会度过这次危机。”诗人阿比莱·玛尔达维表示，“中埃友好不惧风雨，是一笔宝贵的财富”。

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