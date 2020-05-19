人民网>>国际

“面对疫情，我们携手并肩”

2020年05月19日08:40  来源：人民网-国际频道
 

人民网开罗5月18日电（记者周輖）“相知无远近，万里尚为邻，中埃好兄弟，携手并肩铺彩虹……”最近，一首名为《携手并肩》的歌曲在埃及推出，讲述中国与埃及在疫情下患难与共、相互支持的故事，引发当地民众的共鸣，称赞其“优雅地讲述了中埃兄弟般的情谊”。

“中埃两个文明古国友好交往历史悠久，疫情下彼此间的风雨同舟、守望相助带给我感动。”谈起创作过程，歌曲作词者、中国驻埃及使馆公使衔文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文说，今年3月，埃及在其国内三个城市的世界文化遗产地，以灯光秀的形式同时点亮“中国红”，并打出五星红旗的图案，表达其政府和人民对中国抗击疫情的坚定支持，那一刻的感动激发了他的创作灵感，歌词中那句“你用鲜艳一抹红，致敬东方中国龙”正是由此而来。当下埃及正处于抗击疫情的关键时期，他“希望能通过作词讴歌两国的传统友谊，并且传递力量，推动两国人民携手抗击疫情，鼓舞士气”。

石岳文的有感而发，迅速得到身居北京、南京、开罗的两国作曲家、歌手、翻译家、剪辑师等积极响应，大家自发通过网络进行联系沟通，不要求报酬，在已有中文歌词的基础上，接力制作中文和阿拉伯语两个版本的歌曲影片。目前率先上线的是中文版，阿拉伯语版也将很快推出。

“尽管语言不相通，但音乐为两国人民传递同样坚定的抗疫信心。”埃及音乐人伊哈布·哈米德为歌曲阿拉伯语版作曲并参与影片的制作，中国发生疫情以来一直关注相关情况的他，对中国政府高效的措施、中国人民积极的配合赞叹不已，“我真心为中国的抗疫成果点赞，中国有很多经验值得学习。”

“我从歌曲中听懂了中国朋友对于埃及发自心底的友好与支持。”为了准确传递出原歌词的真情实感，埃及翻译家艾哈迈德·赛义德在翻译过程中仔细推敲，前后修改了六个版本才定下最终的译稿。“我们应该感谢中国为遏制疫情传播做出的努力。”他表示，在中国抗疫最艰难的时刻，埃及政府和人民倾情高呼“中国加油”，为中国提供力所能及的帮助。埃及当前也面临抗击疫情的紧迫任务，中方积极动员各方资源，为包括埃及在内的各个国家提供抗疫物资、分享疫情信息和防控救治经验。“就像我们共同合作制作这首歌曲一样，面对疫情，我们携手并肩。这一切，体现了两国风雨同舟的深厚友谊和亲密关系。”

“埃中友谊万岁”“我们心连心”在发布歌曲影片的社交媒体页面上，埃及网友对两国友好送上祝福。埃及女作家苏哈则使用歌曲伴奏，创作了一首配乐诗朗诵表达对未来的期待。埃及议会议员马苏德说，“我为两个文明古国的紧密关系感到自豪。携起手来，我们一定会度过这次危机。”诗人阿比莱·玛尔达维表示，“中埃友好不惧风雨，是一笔宝贵的财富”。

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved