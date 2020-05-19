中国代表呼吁各方坚持政治解决叙利亚问题

人民网联合国5月18日电（记者 杨俊）18日，中国常驻联合国代表团代理副代表姚绍俊在叙利亚政治进程问题视频公开会上发言表示：中方一贯支持政治解决叙利亚问题。中国密切关注叙利亚局势，对新冠肺炎疫情对叙利亚的影响表示担忧。古特雷斯秘书长、裴凯儒特使多次发出停火呼吁。中国对此高度重视，呼吁各方增进互信、冲突降级、共同抗疫。这是各方促进包容性政治对话、为政治解决创造有利条件的机会之窗。

叙利亚各方应继续建设性参与宪法委员会并保持对话。叙利亚的未来必须由叙利亚人自己决定，不受外来干涉。尊重和维护叙利亚主权和领土完整至关重要。中方将继续支持特使大力开展斡旋，根据联合国安理会第2254号决议推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程。

与此同时，国际社会应对恐怖分子试图利用当前局势保持警惕。恐怖组织仍在叙利亚伊德利卜及其他省份发动袭击，不断威胁叙利亚及整个地区的安全与稳定。安理会应该密切关注，支持特使有关开展有效、合作性和有针对性反恐努力的呼吁。中国呼吁有关各方加强对话谈判，早日找到反恐问题的长期解决方案。

关于新冠肺炎疫情，尽管目前叙利亚确诊病例相对有限，但考虑到病毒传播迅速，防控措施必不可少。叙利亚政府已经在医疗、交通、教育和许多其他领域采取了有效措施。中方赞赏这些努力。叙利亚政府担当了应对公共卫生危机的主要责任。中方将同叙利亚政府和人民加强抗疫合作，并提供力所能及的援助。

国际社会应该为叙利亚的紧急抗疫努力提供更多支持。叙政府的努力符合叙人民利益。单边制裁破坏了受制裁国家调动资源、应对疫情的能力，应立即解除。

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