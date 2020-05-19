国际观察：1月11日开始研究疫苗？美国剧本穿帮了！

日前，美国总统特朗普亲口承认，美国从1月11日即开始研究新冠病毒疫苗。此言一出，震惊世界。它证明，美国的“中国隐瞒疫情”论调自相矛盾，彻底站不住脚。

1月11日这个时间点，信息量很大。众所周知，1月12日，中国向世卫组织分享了新型冠状病毒基因组序列信息。而美国对外公布的第一例新冠肺炎病例出现在1月22日。如果美国1月11日就已经开始研究疫苗，那么研究使用的毒株是哪里来的呢？

一方面，毒株可能来自最早向世界报告新冠肺炎病例的中国。那么，显然中国并没有向世界隐瞒疫情。美国1月份就用中国提供的信息来研制疫苗了，却在3月成为全球疫情“震中”时转而指责中国隐瞒疫情？荒谬、失智的逻辑下，美国以造谣抹黑转嫁自身抗疫不力祸端的险恶用心昭然若揭。

另一方面，也不排除研究使用的毒株来自美国的可能性。毕竟疫情在美国的蔓延，仍有诸多未解之谜。比如，2019年7月，德特里克堡生物研究基地临时关闭。同时，其附近一个退休人员社区暴发呼吸系统疾病，54人出现症状，2人死亡。今年3月，网友在白宫网站请愿，要求公布关闭该生物研究基地的真正原因，但关于是否存在病毒泄露问题，美国至今沉默。

联想到2019年底以来，美国1.8万人死于“流感”，而其中就有死亡病例中被证实是死于新冠肺炎。人们有理由怀疑，美国1月份研发疫苗使用的毒株其实是来自美国本土，只是美国一直对全世界隐瞒疫情，想用“贼喊捉贼”的把戏，掩盖自己见不得人的腌臜罢了。

无论毒株来自哪里，可以肯定的是，美国早在1月11日便知晓疫情的严重性。那么特朗普政府为何在最初的两个月一直对公众轻描淡写？为何说新冠病毒会“像流感一样奇迹般地消失”？在1月到3月中间的2个月内，美国政府为何不采取防疫措施，为何污蔑中国“瞒报疫情”？为何炮制“中国疫源论”？

1月11日，美国开始研究新冠疫苗；2月26日，特朗普说美国人感染风险“非常低”；3月17日，特朗普说新冠病毒会“奇迹般地消失”；4月，炮制“中国隐瞒疫情”“病毒来源于武汉实验室”等系列谣言频频向中国泼脏水；5月，美国因疫情死亡人数超过9万，美国开始制造“中国偷窃美国疫苗”谣言。

显然，美国早就对新冠疫情心知肚明，但对内若无其事、迟迟不肯进行大规模检测和实施社交隔离，并不断积极推动复工；对外则拼命甩锅中国，以流水线的速度生产制造一个又一个嫁祸中国的谣言。可惜编了一个谎言，就要再编一千个谎言去掩盖，终究有说漏嘴的时候。共和党的57页剧本，演着演着就这么穿帮了。

11月大选在即，美国政客利用疫情玩的什么把戏？他们自己心知肚明。但“中国”不是美国政客互相攻击引战的靶子，美国需要给世界一个解释，给逝去的9万美国人一个解释！

(责编：刘洁妍、杨牧)