美英都想“速签”自贸协议

综合外媒报道，美国与英国首轮贸易协定谈判于5月15日结束。本月5日，美英正式启动谈判，承诺将“加速合作”达成协议。首轮谈判后，每6周将启动新一轮谈判，疫情结束前都将以远程会议形式进行。

双方均作“优先选项”

首轮美英贸易谈判约有100名美英官员参与。后续谈判将包含近30个谈判小组，有300多名美英官员参与。据美联社报道，美英谈判代表发布的联合声明称，一份跨大西洋的自由贸易协议将“帮助双方经济长期健康发展，使我们能从新冠肺炎疫情带来的挑战中恢复过来”，并称自贸协议是两国的“优先选项”。

2017年英国启动“脱欧”进程后，美英成立贸易和投资工作组。今年2月，“脱欧”协议正式生效。英国在与欧盟商谈新贸易协议的同时，也寻求与美国开启双边谈判。

“美英在严峻的疫情形势下开启谈判，希望向外界传递一个信号，即政府有能力控制疫情，国内经济和外交活动都在恢复正常。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建在接受本报记者采访时指出，对英国而言，与美国达成新贸易协议，既是完成“脱欧”的重要一环，也是英欧贸易谈判的重要筹码。同时，英国在贸易上对美国依赖大，需要通过谈判给国内一个交代。对美国而言，与英国谈判也是其对欧盟施加压力的手段。此外，在国际多边贸易机制面临瘫痪风险的背景下，美国希望借双边谈判赢得更多话语权，对国际贸易机制施加影响。

美欲插入“排他”条款

据英国《卫报》5月12日报道，美国正寻求在英美贸易协定中插入一项条款：如果英国在未经美国赞成的情况下与别国达成贸易协定，美国有权退出贸易协定的部分协议。

“这是一个‘排他性’方案，美国希望在谈判中取得更多控制权。”崔洪建指出，无论该条款针对谁，英国都很难接受。英国“脱欧”本身就是要排除外在干扰，“把主权从布鲁塞尔拿回来”，不大可能“转身送给华盛顿”。

此外，美英在诸多贸易问题上矛盾重重，给谈判增加变数。《卫报》指出，迄今为止，英美贸易谈判的争议集中在药品价格、食品标准和数字税问题上。英国广播公司近日一篇题为《英美贸易谈判不会一路平坦》的报道指出，农产品问题仍是双方最大分歧，尤其是来自美国的牛肉和鸡肉等持续受到英国的强烈抵制。

据英国《独立报》报道，英国国际贸易部表示将“尽全力保护”英国全民医疗服务和食品安全等，并强调英国全民医疗服务是“非卖品”。美国贸易代表莱特希泽表态称，将争取美国农产品全面市场准入、降低美国制成品关税、争取医疗保健领域的一定准入等。

结果可能是“早产儿”

按照美英的设想，双边贸易谈判有望在年底前取得成果。不过，5月5日谈判时，美英代表均未给出完成谈判的具体期限。

崔洪建指出，在美英贸易谈判中，美国处于强势地位。英国对美国有贸易需求，希望美国能够填补其“脱欧”后损失的市场，对冲贸易成本上升带来的损失。美国则希望英国开放更多资本市场，同时还附加了外交、安全问题上的要价。此次谈判中，双方都有政治目的，即向国内显示政府的政绩和领导力，因此都不大可能轻易妥协，谈判将很艰难。

“美英根据自身政治立场给谈判设立时间表，都愿意尽快达成协议。”崔洪建指出，但由于政治意愿大于谈判本身，双方很难真正解决贸易问题上的具体分歧，最终的谈判结果很可能是一个“半成品”或“早产儿”，即一份涉及关键领域的、初步解决双方基本关切的、相对粗糙的协议。

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