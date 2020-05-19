开放发展，这个节奏不会停！

今年以来，江苏省太仓港集装箱码头通过创新物流模式、整合优化航线航班、拓宽沿海内贸干线覆盖面等举措，助力打造长三角一体化发展示范港，打造长江第一外贸大港，港口货物、集装箱吞吐平稳回升。

计海新摄（人民视觉）

越是遭遇挑战之时，越能看出一个国家的实力、决心与格局。

“从历史的长镜头来看，中国发展是属于全人类进步的伟大事业。中国将张开双臂，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，实现共同发展。”习近平主席对于开放合作愿景的描绘，清晰而有力。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国经过3个多月的艰苦努力，实现了疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的积极态势。因疫情推迟举行的全国“两会”即将召开，更是让全世界看到了更多希望。

如今，外贸企业科学复工复产、产业链供应链保持稳定……这一切，充分彰显出中国开放型经济所蕴含的勃勃生机，更体现了中国带给世界的无限机遇！

外资持续看好

4月当月，全国实际使用外资703.6亿元人民币，同比增长11.8%（折合101.4亿美元，同比增长8.6%）。

1-4月，高技术产业实际使用外资同比增长2.7%。其中，信息服务、电子商务服务、专业技术服务同比分别增长46.9%、73.8%和99.6%。

1-4月，主要经济体和区域中，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长7.9%；东盟实际投入外资金额同比增长13%。

（数据来源：商务部）

开放力度更大

·5月7日，央行、外汇局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，取消境外机构投资者额度限制。

·4月1日，中国正式取消对证券公司、基金管理公司的外资持股比例限制。

·2月28日，继彭博公司之后，国际主要债券指数供应商中的摩根大通公司也将中国国债纳入旗下主要债券指数。

·1月13日，国家外汇管理局发布新政策，为银行间债券市场境外机构投资者提供更多外汇对冲渠道，进一步便利银行间债券市场境外机构投资者管理外汇风险。

出口稳步回升

今年前4个月，中国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币，比去年同期下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。

4月份，中国外贸进出口2.5万亿元，同比微降0.7%；其中，出口1.41万亿元，增长8.2%；进口1.09万亿元，下降10.2%。

（数据来源：海关总署）

复工达产，外贸企业找回节奏

及时足额退税、增加国际货运航班、加强出口信用保险支持、简化对外经贸管理程序、推动世贸组织成员间加强合作……最近，一系列有效措施正在让中国对外开放焕发出勃勃生机。

开放的稳健步伐，是出口企业争分夺秒“抢进度”。

广西凭祥素有“中国南大门”之称。如今，当地友谊关口岸一片车水马龙的景象。一辆辆满载机械、电子设备等货物的中国货车排队通关，道路另一侧越南入境车辆源源不断，报关员骑着电动平衡车来来往往。

在凭祥万通物流园的三诺数字科技有限公司生产车间内，工人们正在流水线快速作业，一个个组装好的电子音响设备经打包装箱后，由搬运工人统一搬到指定地点存放。“我们的产品有七八成用于出口。受疫情影响，今年一季度产量有所减少，但我们正全力加紧生产，争取把进度抢回来。整体来看，我们对今年外贸依旧充满信心，计划通过跨境劳务合作等方式加大招工力度。”该公司管理人员刘立树说，目前企业正在着手建设新的工厂，建成投产后用工需求量将达两三千人，预计年产值超10亿元。

开放的稳健步伐，是进口商店琳琅满目的“舶来品”。

“这里的进口商品比普通超市价格实惠、品牌也多，家里人都用习惯了。”不久前，浙江省义乌市居民刘先生一大早就专程驱车来到义乌国际商贸城五区，在一家名为“洋什铺”的店面采购进口品牌的清洗液、儿童用品等。短短一小时内，“洋什铺”就产生了10多单流水，生意不错。

作为全球知名的小商品集散地，义乌国际商贸城一举一动都牵动着全球小商品贸易的神经，直接影响上中下游企业的生存状态。为了将疫情影响减至最低，义乌国际商贸城采用了红外线测温仪、市场内设施消杀、二维码验证登记、智能人脸识别等措施，进行“最小单元管控”，实现了安全有序开业。

日本的除菌消臭液、新加坡的燕窝、印度的手工艺品、西班牙的调料、英国的威士忌酒、韩国的山羊奶面膜……如今，各种进口商品不仅在这座商贸城里随处可见，更通过线上线下渠道满足着中国消费者“海淘”的需求。

海关最新数据显示：今年前4个月，中国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币，比去年同期下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，4月份外贸进出口2.5万亿元，同比微降0.7%，出口1.41万亿元，同比增长8.2%。与此同时，当前贸易总规模依然可观，贸易市场多元化趋势明显，高技术服务业利用外资快速增加，贸易结构继续改善。前4个月，中国对东盟、“一带一路”沿线国家进出口逆势增长，民营企业进出口增长、比重提升，纺织品出口增长，铁矿砂、原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增加。

在疫情背景下，这些成绩的取得殊为不易。“疫情因素影响是暂时和阶段性的，中国外贸韧性强，竞争力强，企业的创新能力和市场开拓能力也很强，外贸发展长期向好的趋势没有改变。”商务部外贸司司长李兴乾说。

走出国门，互利共赢合作不停

开放过程中，除了货物贸易外，中国建造、中国装备、中国产能、中国服务也加速走向世界舞台。

基建夯实发展基础。4月下旬，新疆伊犁河谷草原渐绿，杏花遍野。3辆从中国天津发运、搭载70米长风力发电机叶片的百吨重挂车，经过碧蓝的赛里木湖和雄壮的果子沟大桥，奔赴中哈边境霍尔果斯口岸。哈萨克斯坦科斯塔奈州风电项目现场，施工人员正在为风电机设备到场、卸货及吊装做最后准备，同时陆续开展集电、送出线路及变电站电气安装调试工作，预计12月底前并网。

“风电设备体积庞大，跨境运输距离长、难度大，运输过程必须胆大心细。我们做了5次路勘，检查路面情况、转弯幅度、隧道限高，最终确定了一条总长7000公里的最优路线。”寰泰能源股份有限公司副总裁张寅说，哈萨克斯坦正在大力推动可再生能源项目落实，来自中国的风电设备和建设力量将帮助哈方更好利用自身独特资源。

产能合作实现共赢。对于近年来积极推动工业化的埃塞俄比亚来说，中国机械工业集团最近带来了一个好消息。原来，国机重装承建的埃塞俄比亚年产15万吨棒线材轧钢项目前不久获得了业主签发的预验收证书，标志着该项目正式进入质保期阶段。

据了解，该项目去年底正式进入热调试，项目组全体员工积极做到疫情防控与项目执行“两手抓、两不误”，协助业主完成了项目合同要求的全部考核和验收工作。如今，项目落地促成了两国双赢的局面：一方面，项目投产将极大地缓解埃塞俄比亚当地对棒材和线材轧钢的需求缺口；另一方面，该项目作为国机重装在埃塞俄比亚市场成功执行的第一个项目，本次成功也为该企业在埃进一步拓展市场夯实基础。

精品服务走向全球。3月12日，一场别开生面的网络发布会吸引了很多游戏玩家。中国知名的互联网和手机安全产品及服务供应商360集团与总部位于欧洲的世界顶级游戏制作及发行公司Wargaming、中国著名游戏公司空中网共同宣布，将携手深度联运Wargaming旗下几款游戏。3家企业承诺，2020年更新游戏数据继承、全球版本内容同步。

“虽然疫情一定程度上影响了工作的落地推进，但做到全球游戏内容版本的同步是2020年360运营团队的硬性指标。”360集团董事长兼首席执行官周鸿祎说，将来所有过程以“用户至上”为核心宗旨，从内容更新、网络融合、环境净化、服务体验等多角度，全面提升全球玩家的游戏体验。

加码布局，外资看好中国机遇

中国经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。面对历史长镜头下的中国机遇，很多外资企业和机构都展现了乐观预期，并以实际行动“加码”投资中国。

“从疫情发生以来，我们很多员工放弃了假期，从春节开始一直保持着工作状态。从疫情捐赠到复工复产，都展示出了具有‘中国速度’的执行力，在华团队合作也展现了非凡的凝聚力和决心。特别是疫情防控过程中，中国举国上下团结一致共克时艰的决心和执行力，让我们对中国市场的前景充满信心。”美国亿滋大中华区总裁范睿思介绍，今年亿滋春季新品正充分利用线上和O2O平台进行发布，并取得了不错的效果。

开放的中国，为抗击疫情增添了信心。世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞表示，中方公开透明发布信息，用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列。中方采取的措施不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。“实践证明，中国抗击疫情的措施取得了成效。如果其他国家也这样做，就可能控制住疫情。”

开放的中国，为全球企业提供了市场。日本泰尔茂株式会社中国区总代表柴崎崇纪说，此次疫情从一个侧面反映出医疗行业的重要性与长期潜力。未来，泰尔茂将加速新产品的引进和落地，把海外的优秀产品尽早引进到中国，特别是推出适合中国市场的产品和解决方案，采用灵活的商业模式，抓住机会更好地融入中国市场。

开放的中国，为世界经济带来了希望。“中国互联网经济有强大的制造业作为支撑，也通过网络为处在隔离中的外国消费者提供了更多的信息化服务。”波兰东亚文明研究中心主任克日什托夫·加夫利科夫斯基认为，这次疫情对未来世界经济发展和人们生活模式的影响是深远的。数字化将成为世界经济复苏的重要动力，而中国将在这一过程中发挥不可替代的作用。

美国伊利诺伊州大学经济学教授阿尔梅达认为，世界经济需要中国。“无论是从需求还是供应的角度，中国经济的复苏对于全球经济都非常重要。特别是全球供应链中如果没有中国，全球制造业发展都将受到阻碍。”阿尔梅达说。

国际货币基金组织副总裁张涛表示，贸易一体化的高度发展，意味着任何一个国家生产放缓都会非常广泛地传递到世界其他地方，没有任何一个国家能够独自取得成功。因此，只有合作，大家才能够往前走，帮助全球和亚洲经济尽快地恢复正常。

越发展，越开放；越开放，越发展。当人们把目光从暂时的“小羁绊”重新转向历史的“长镜头”时会发现：中国经济发展的前景始终光明，中国对外开放的步伐越迈越大，中国与世界各国一道谋求互利共赢的空间更加宽广。

(责编：岳弘彬)