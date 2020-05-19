患难见真情 共同抗疫情

4月23日，巴基斯坦卡西姆港电站中方员工正在为巴方同事讲解防疫知识。

中国电力建设集团有限公司供图

5月6日，徐工巴西中方员工坚持生产。

徐工巴西供图

5月8日，印尼巴厘岛电厂员工在集中控制室值班。

印尼巴厘岛电厂供图

4月6日，中国铁建的翻译与留学生一起进行学习交流。

中国铁建国际集团北非区域公司供图

4月15日，在老挝万象省欣合县，中国电建水电十五局员工进行中老铁路路基基床表层砂垫层施工。

中国电建水电十五局项目部供图

中国企业海外项目在确保疫情防控的前提下，有序推进项目建设和生产，为疫情期间当地经济社会发展作出积极贡献，展现了参与共建“一带一路”的中国企业的责任与担当

巴基斯坦卡西姆港电站——

积极向当地社会提供帮助

本报驻巴基斯坦记者 丁雪真

由中国电力建设集团有限公司参与投资建设的巴基斯坦卡西姆港燃煤电站（简称卡西姆港电站）是中巴经济走廊首个落地的大型能源项目，总装机1320兆瓦，每年发电量可满足400万户家庭用电需求，在当地电力系统中发挥着重要作用。

今年2月底，卡西姆港电站所在的信德省确诊了巴基斯坦首例新冠肺炎病例。随后，卡西姆港电站按照“外防输入、内强管理”的防疫方针，迅速制定了一整套严格的防控措施，并从3月3日起全面开展封闭式管理。

按照电站的防疫安排，所有员工每日上下午各测量、汇报一次体温；对食堂、卫生间、工作场所等重点区域每日进行消毒杀菌处理；对厨师、司机等重点人群实施针对性管理措施。电站为每一名当地员工发放了英语和乌尔都语的疫情防控个人防护指导手册，并鼓励员工将电子版分享给家人和朋友。

为保障电力生产有序进行，卡西姆港电站提早谋划，并持续加强生产、生活和防疫物资储备。目前，电站储备的基本生活物资、口罩、消毒液等防疫物资能够满足全体人员3个月的需求。

据了解，卡西姆港电站项目现场共有中巴人员1075人，截至目前未发现新冠肺炎确诊或疑似病例。

在做好自身疫情防控工作的同时，卡西姆港电站还积极向当地社会提供帮助。3月25日，卡西姆港电站开展“援助巴铁，共抗疫情”捐款活动，呼吁员工发扬守望相助精神，为抗击疫情贡献一份力量。

27岁的苏西是卡西姆港电站首名巴籍女员工，她的未婚夫法鲁克也在电站工作，是负责输煤码头运维的业务主管。疫情发生后，两人决定推迟原定于3月举行的婚礼，各自坚守岗位。苏西成为综合保障组的一员，测量体温、登记台账、编写报表，积极投入到电站疫情防控工作中。

截至5月13日，卡西姆港电站今年已累计发电超过32.7亿千瓦时，在巴基斯坦抗击疫情的关键时刻，为保障当地民生和经济社会发展作出了重要贡献，体现了参与共建“一带一路”中国企业的责任和担当。

《今日巴基斯坦报》发表评论文章说，在疫情阴云笼罩的困难时期，中国工程师们与巴方建设者共同在一线奋战，中巴经济走廊持续助力巴基斯坦社会、产业和经济发展。文章称，得益于中国企业对疫情防控的高度重视，走廊项目截至目前未受到疫情影响。

（本报伊斯兰堡电）

徐工巴西制造有限公司——

保质保量交付急需设备

本报驻巴西记者 朱东君

“我们突击队装配的首台装载机测试成功，明天可以下线了！”4月24日，徐工巴西制造有限公司（简称徐工巴西）项目突击队队长邱祥浩给在国内的妻子发了一条语音留言，表达自己的兴奋之情。

位于巴西米纳斯吉拉斯州包索市的徐工巴西是徐工集团第一个海外全资生产基地，建有研发中心和4座主要生产厂房，2014年投产，年生产能力达7000台工程机械，是中巴经贸合作的重要见证。

疫情期间，徐工巴西从4月中旬开始采取中巴员工分离生产的模式。一项原来由巴方员工负责的装配任务落在了中方员工身上：在不到20天时间内，为巴西一家农业企业装配10台用于铲装谷物的装载机。25人的突击队随即成立。在动员讲话时，徐工巴西副总经理甘新廷鼓励大家：“客户有需求，我们就要站出来，展现中国企业的担当，为降低疫情对巴西经济的影响作出贡献。”

这是一次特殊的任务，突击队中有13名成员来自技术、工艺、质量、采购、物流和备件等环节。为了高质量完成任务，队员们各显所长，有的连夜向大家普及装配常识、作业要点；有的给大家介绍现场设备、工具和注意事项；还有的穿梭于整条装配线，指导答疑，解决问题……装配线顺畅地流动起来。“我们把老师傅安排在关键岗位、关键工序。装配过程中，我们也实时记录，保证过程可追溯。”邱祥浩告诉记者。

在突击队成立9天后，第一台装载机顺利下线。又经过5天奋战，10台装载机全部顺利下线。订购设备的巴西厂商对此表示赞赏：“现在很多工程机械企业工厂陆续停产，一些同行订购的设备被迫延期，没想到中国企业保质保量交付了我们急需的设备，我们不胜感激。”

几乎同一时间交付的，还有巴西托坎廷斯州政府订购的200多台机械，这批机械主要由巴方员工生产。托坎廷斯州基础设施、城市与住房厅厅长朱丽安娜·帕萨林发来感谢信：“感谢徐工克服疫情影响，仍坚持生产，履行承诺，并创造收入和税收。”

4月28日，徐工巴西向包索市政府捐赠防疫物资的仪式举行。出席仪式的包索市政府管理中心主任汉密尔顿·马加良斯说：“包索市和徐州市是友好城市，拥有非常好的合作基础。徐工巴西面对疫情充分准备，有效防控。此次捐赠，体现出中国企业的社会责任和使命担当。” 徐工巴西董事长王岩松表示，“我们将与巴西人民一道，共同抗疫，共克时艰。”

（本报里约热内卢电）

中老铁路项目部——

全面推进疫情防控和工程建设

本报驻泰国记者 孙广勇

“好，我马上就过来”，接电话的是参与中老铁路建设的中国电建水电十五局项目部一工区技术负责人杨春锋。5月，老挝一年中最热的时节。炎炎烈日下，他徒步穿梭于各个工点之间，为施工现场解决技术问题。

中老铁路北起中老边境口岸磨丁，南至老挝首都万象。在全长414公里的工程中，水电十五局承建的43.45公里穿越山区，隧道桥梁占比很大。经过不懈努力，旺门村二号隧道、庚凯隧道、旺村隧道等重点工程已经提前高质量完成，为实现2021年底通车目标奠定了基础。

受新冠肺炎疫情影响，工区人力严重吃紧。项目部在严格做好防疫工作的同时，结合实际适时调整施工计划，能正常施工的，保证质量加快干，遇到重点难题，与业主以及当地政府进行全方位沟通，确保施工生产稳步推进。

在3月底老挝报告首例确诊病例后，水电十五局项目部就立即制定了完善的防控计划：加大防疫物资储备、严格员工出入管理制度、细化现场疫情监控体系、安排集中采购储备生活物资……

项目部成立疫情防控领导小组，制定措施、明确责任、分区分片、细化管理。首先加强疫情防控知识宣传，让所有员工了解疫情期间防什么、如何防。同时，及时采购口罩、测温枪、消毒液、防护服以及米、面等防疫和生活物资，做到有备无患。工作中充分利用信息化软件，通过网络办公降低接触风险。

在施工现场，项目部对员工实行动态管理，运用测温二维码打卡技术，实时监控人员出入测温记录。老挝籍员工威莱说：“项目实行了封闭式管理，每天都要进行体温测量和健康情况登记，口罩、消毒液等防疫物资以及生活物资也很充足。希望疫情尽快结束，早日建成中老铁路，老挝人民可以坐上火车去中国。”

在中老铁路各个工地上，中国建设者在严防疫情的同时，全力推进项目进度：4月1日，中老铁路班纳汉湄公河特大桥成功合龙；4月20日，中老铁路万象站40米四管通信铁塔成功组立；4月22日，中老铁路相嫩四号隧道顺利贯通；4月23日，中老铁路琅勃拉邦湄公河特大桥架设顺利完成；4月29日，中老铁路空琅村隧道顺利贯通……

4月9日，中国援老抗疫医疗专家组到中老铁路调研疫情防控工作，就如何在疫情情况下有序推进工程建设进行了指导。中老铁路参建企业严格落实全线制定的“强隔离、零感染、两不误”目标，结合老挝疫情形势和项目生产实际，全面推进疫情防控和工程建设。

（本报曼谷电）

印度尼西亚巴厘岛燃煤电厂——

努力将疫情影响降到最低

本报驻印度尼西亚记者 徐 伟

在印尼巴厘岛的西北海岸线，由中国华电科工集团投资、建设并运营的巴厘岛燃煤电厂（简称巴厘岛电厂）内，测体温、戴口罩、勤消毒已经融入日常生产场景。面对突如其来的新冠肺炎疫情，巴厘岛电厂采取一系列措施，在防疫中有序推动生产，努力将疫情影响降到最低。

制定应急预案、成立防疫工作组、开展防疫知识宣传、召开当地媒体座谈会、暂停值守员工回国休假……一系列高效防疫举措见证了巴厘岛电厂同疫情赛跑、与病毒对抗的努力。巴厘岛电厂把员工生命安全置于首位，与当地医疗机构建立疫情救治专项合作关系，并迅速设立可同时容纳上百人的临时隔离房。为避免企业内部出现输入性感染，电厂果断实施封闭管理，建立了公司、车间、班组三级网格化防控体系，对厂内所有单位及人员实施联防联控。

受疫情影响，电厂近1/3中方员工只能在国内待命或远程办公。作为承担巴厘岛全岛近半用电负荷的骨干电厂，巴厘岛电厂必须在做好疫情防控的同时，克服生产环节的严重困难，确保电力生产与稳定供应，更好满足当地用电需求。在此期间，坚守一线、默默奉献的中方和印尼员工成为电厂机组平稳运行的最大保障。

“我们相信只要同舟共济、守望相助，就一定能够共同战胜疫情。”巴厘岛电厂负责人陈拯告诉记者，疫情防控中，电厂结合当地情况，编制了中文和印尼文双语《新冠肺炎防护手册》，及时发放给电厂员工及周边村民，帮助当地民众增加对疫情的科学认识，提高防护意识。这一举措得到了印尼方的充分肯定，当地村民对手册赞不绝口，不少当地企业也纷纷效仿。迄今为止，巴厘岛电厂所在村没有发现一例确诊患者。

据陈拯介绍，在中国抗疫的严峻时期，巴厘岛电厂员工自发捐款，在印尼采购一次性医用外科手套等防疫物资捐赠给湖北的医院。在印尼疫情防控中，面对巴厘岛防疫和医疗物资匮乏等问题，华电科工集团在国内积极组织防疫和医疗物资采购，捐赠给印尼当地医院。

（本报雅加达电）

中国铁建国际集团北非区域公司——

承担起照顾留学生责任

本报驻阿尔及利亚记者 尤 铭

今年2月，阿尔及利亚出现首例新冠肺炎确诊病例，中国铁建高度重视，各项目部纷纷采取防疫举措，确保工程如期开展。

当地学校陆续停课后，在中国驻阿尔及利亚大使馆的指导下，中国铁建积极承担起了照顾在阿中国留学生的责任。

3月18日，中国铁建车队前往阿尔及尔第三大学，将14名留学生接回公司驻地安置。中国铁建国际集团北非区域公司副总经理王京对留学生们说：“我是一名工程师，没当过老师，难免有考虑不周到的地方，大家有什么需求尽管提，来到铁建就算到家了。”

还有另外7名中国留学生在阿尔及利亚西部省份特莱姆森就读。由于省际交通大多中断，公司决定将学生们就地安置在特莱姆森项目营地。为了方便留学生学习生活，公司项目部特意整理、腾换出一些冰箱、洗衣机和卫浴等设施完备的单间宿舍，提前对房间内外全面清扫消毒，并在房间内摆放了必需的生活与防疫用品。

“学校封闭后，我们只能轮流出去买菜，在宿舍随便做点吃的，现在入住了中国铁建大家庭，再不用担心生活问题，还尝到了久违的中国味道，用上独立卫浴，真心感谢中国铁建对我们像亲人般的照顾。”留学生胡雅妮说。

随着当地疫情形势的变化，中国铁建还及时联系阿尔及利亚卫生部门，表达愿意为共同抗疫做一些力所能及的事情。当时，阿方最急需的是呼吸机。4月1日，中国铁建为阿尔及利亚筹集到了100台呼吸机。阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法当天在出席呼吸机捐赠仪式时，对中国铁建的快速反应和及时援助表达了高度赞赏和感谢。

近年来，中国铁建在阿尔及利亚不仅承建了该国“世纪工程”东西高速公路，还先后建设了贝佳亚高速公路连接线、特莱姆森高速公路连接线、大量保障房、大学城、总统府公寓等众多工程项目。中国铁建国际集团北非区域公司副总经理韩崇安表示：“中国铁建在阿尔及利亚扎根多年，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，我们深刻认识到，唯有并肩作战，方能共克时艰。”

（本报阿尔及尔电）

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 18 版）

(责编：岳弘彬)