日本大部分地区解除紧急状态

近日，日本大部分地区陆续解除紧急状态，商场、餐馆、旅游景点恢复营业，人流量回升，日本正转向兼顾疫情防控和经济发展的阶段。

日本新增新冠肺炎病例近期持续减少，疫情有所缓和。据日本广播协会电视台统计，截至当地时间18日10时30分，日本24小时内新增确诊病例27例，为近两个月以来新低，累计确诊16337例，死亡756例。日本首相安倍晋三5月14日宣布，39个县解除紧急状态，东京都、北海道、大阪府等其余8个都道府县将在21日左右决定是否提前解除紧急状态。他还呼吁民众继续避免人员密切接触，杜绝聚集性病例。

日本政府此前已向100多个行业团体发出通知，要求根据自身情况自行制定兼顾疫情防控和经济发展的指南。日本经济团体联合会提出“周休3日制”，以减少通勤频率；由餐饮行业组成的日本食品服务协会设立了就餐间距、在餐桌设置丙烯隔板等方案；零售业研究设定优先服务老年人、孕妇等人群的时间段；航空业界提议简化飞机餐。

日本国会最近通过了一项总额25.69万亿日元（1美元约合107日元）的2020年度补充预算。日本第一生命经济研究所首席经济学家熊野英生指出，39个县提前解除紧急状态，可使日本经济减少损失7.4万亿日元；然而，其余8个都道府县经济占日本经济总量的一半，预计未来一段时间日本消费需求依然疲弱，政府有必要对企业进行充分的支持。日本帝京大学经济学部教授露口洋介在接受本报记者采访时表示，政府的防控方针从民众需求出发，对某些行业没有明确限制，以维持就业，为长期防控做准备。

目前，日本政府正在紧锣密鼓地编制2020年度第二次补充预算案，预计将在本月27日获得内阁会议通过之后提交国会审议。第二次补充预算案将以减轻中小企业租金负担、增加保障就业补贴为重点。日本经济团体联合会会长中西宏明向政府建议，应该在防控新冠肺炎疫情的同时，制定恢复经济的基本方针，同时提高病毒检测能力、对密切接触者的追踪能力。

（本报东京5月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 17 版）

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