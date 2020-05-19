非洲萨赫勒地区安全困局难解（国际视点）

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近期，非洲萨赫勒地区多国恐怖袭击事件频发，安全形势持续恶化。由于该地区多个国家政局不稳，经济落后，部族矛盾交织，安全部队力量相对薄弱，极端势力乘虚而入。相关国家对极端分子的打击行动尚未取得明显成效，萨赫勒地区仍面临严峻安全挑战。

联合国难民署等机构近日发出警告，萨赫勒地区的恐怖组织近期频繁向平民发动袭击，导致当地难民数量激增，人道主义形势堪忧。有迹象表明，各类极端组织正在利用疫情加强恐怖活动，地区安全局势更趋复杂。国际社会呼吁冲突各方立即停火共抗疫情，相关国家也通过不同方式支援地区反恐及应对人道主义危机。

袭击频发造成重大平民伤亡

最近一段时间，萨赫勒地区发生多起恐怖袭击事件，造成大量人员伤亡，许多平民流离失所。尼日尔国防部5月12日说，尼日尔与尼日利亚联军以及多国联军日前在尼日尔东南部迪法省的两次行动中击毙至少75名极端组织“博科圣地”武装分子；5月3日，尼日尔与尼日利亚联军在同一省份击毙了至少50名“博科圣地”武装分子。迪法省位于尼日尔与尼日利亚交界地区，“博科圣地”近年来在该地区制造多起恐怖袭击事件，造成大量人员伤亡。5月10日，联合国的两支维和部队在马里北部基达尔地区分别遭遇路边简易爆炸物袭击，造成3名维和士兵死亡；5月9日，尼日尔西部蒂拉贝里的3处村庄遭不明身份武装分子袭击，造成20名平民死亡。

联合国难民署报告称，萨赫勒和乍得湖盆地地区的平民近来频繁遭受武装袭击，2020年该地区已有近5万人流离失所。今年前3个月，难民署及其合作伙伴在尼日尔边境50公里范围内记录了191起暴力事件，其中549人丧生。另外，尼日利亚西北部安全局势不断恶化，仅4月份就有2.3万难民逃往邻国尼日尔。难民署发言人巴洛什表示，这些事件对人道主义工作的资金资源和应对能力提出更多挑战。

萨赫勒地区是位于非洲撒哈拉沙漠以南、苏丹草原以北的一片半荒漠区域，覆盖了布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔等国家。由于经济落后、气候变化加剧以及薄弱的边界管理，该地区人道主义形势严峻，也因此成为恐怖主义滋生的温床，盘踞着“博科圣地”“伊斯兰马格里布基地组织”等多个极端组织。“博科圣地”自2002年成立以来，在乍得湖盆地区域频繁袭击各国平民和政府军，对尼日尔、尼日利亚、乍得、喀麦隆等国构成安全威胁。有报道称，萨赫勒地区正成为“基地”组织与极端组织“伊斯兰国”的最新战场，两个极端组织正在该地区争夺资源、新成员和影响力。

极端组织试图利用疫情坐大

5月15日，联合国六家援助机构与两个非政府组织共同对西非和萨赫勒地区不断恶化的人道主义危机发出警告，强调冲突升级、粮食不安全加剧及新冠肺炎疫情等将使这一地区遭受前所未有的严重打击。预计2020年该地区将有2400万人需要人道主义援助和保护，其中半数是儿童。大范围的暴力冲突和自然灾害将导致450多万人流离失所或沦为难民，比2019年多出了100万。联合国粮食署区域主任克里斯·尼柯伊称，2020年萨赫勒地区预计有超过1200万人面临严重食品短缺。

目前，萨赫勒地区各国已报告了9000多例新冠肺炎确诊病例。联合国人道主义事务协调厅指出，由于冲突和不安全状况削弱了该地区的卫生系统，新冠病毒传播的风险很高。例如在马里受冲突影响地区，约1/4的卫生设施无法运转。国际移民组织临时区域负责人索菲·诺嫩马赫表示，由于前所未有的大规模边境关闭，“移民和流离失所人口难以获得公共卫生服务，接受新冠病毒检测和治疗面临困难”，呼吁各国政府将难民和流离失所者纳入国家疫情应对计划。

“萨赫勒地区的极端组织正在利用疫情加强恐怖袭击”，联合国秘书长古特雷斯日前警告，该地区的严峻局势加剧了疫情蔓延，恐怖组织反过来利用疫情进一步坐大。虽然联合国多次呼吁“世界各地立即实现全球停火”以共抗疫情，但是萨赫勒地区武装冲突并未减少。

英国伦敦托尼·布莱尔全球变化研究所的安全分析师布拉玛·布加提分析称，“已有迹象表明，非洲大陆的极端组织试图利用疫情增加暴力活动并趁机扩展地盘”。目前，非洲各国将医疗保健和人道主义援助资源集中用于疫情应对，而恐怖组织正利用“人道主义真空”和因此造成的混乱与恐慌吸引民众支持。荷兰海牙国际反恐怖主义中心学者朱莉·科尔曼指出，这些恐怖组织向其成员提供了预防疾病传播指南，并宣扬加入组织可以保障卫生健康，以此来吸纳新成员。

强化合作应对人道主义危机

国际社会正通过多种方式帮助萨赫勒地区打击恐怖主义和应对人道主义危机。联合国马里多层面综合稳定特派团目前在马里各地部署了约1.3万名维和官兵，维持地区稳定。萨赫勒五国集团联合法国军队实施“新月形沙丘”反恐行动，已对“博科圣地”组织造成重大打击，收回了部分武装分子占据的土地。世界粮食计划署正在向布基纳法索、马里、尼日尔三国410万人提供价值为1.5亿美元的粮食紧急救助。

欧盟近日与萨赫勒五国集团、联合国以及非盟举行视频会议，希望通过一系列举措和政治框架维护萨赫勒地区的安全与稳定，并呼吁加强团结和承诺共同打击恐怖主义。欧盟还宣布向非萨赫勒地区追加1.94亿欧元援助。最近，一支由13个欧洲国家组建的名为“塔库巴”的特种部队将被派遣至这一地区，进一步协助地区安全部队开展反恐行动。

目前，联合国各机构及“消除饥饿行动”等非政府组织急需额外资源以扩大援助行动规模，共同呼吁国际社会加大支持。2020年，人道主义机构共需要28亿美元，为萨赫勒地区的1700万人提供援助，截至5月，仅有18%的资金到位。最新的新冠肺炎疫情人道主义应对计划在萨赫勒地区共需要6.38亿美元，目前的资金到位率不足4%。

近3个月来，萨赫勒地区国家一直在与世界卫生组织合作，以制定疫情应对策略并加强边境的公共卫生控制。国际货币基金组织已同意提供紧急财政援助，以帮助萨赫勒地区各国解决紧急的国际收支问题。中国政府向相关国家捐助的抗疫物资也已陆续抵达。中国还向布基纳法索派出了抗疫医疗专家组，支援当地抗击疫情。

（本报约翰内斯堡5月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 17 版）

(责编：岳弘彬)