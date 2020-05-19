“用音乐传递携手抗疫信心”

“相知无远近，万里尚为邻，中埃好兄弟，携手并肩铺彩虹……”最近，一首赞扬中国与埃及守望相助、携手抗疫的歌曲在埃及引发热烈反响。埃及《消息晚报》、《宪章报》、《金字塔报》网站等数十家媒体刊发了歌词，引发广泛共鸣。

这首名为《携手并肩》的歌曲由开罗中国文化中心推出。歌词作者、开罗中国文化中心主任石岳文表示：“中埃两个文明古国友好交往历史悠久，在抗击疫情的过程中，彼此间的守望相助令人感动。”今年3月，埃及在其国内3个城市的世界文化遗产地，以灯光秀的形式同时点亮“中国红”，以此表达埃及政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的坚定支持。当五星红旗图案在开罗古老的萨拉丁城堡亮起的那一刻，现场所有人感动不已，也激发这首歌曲的创作灵感。

中埃两国作曲家、翻译家、剪辑师、歌手等积极行动，通过网络沟通，在已有中文歌词的基础上，接力制作中文和阿拉伯语两个版本的歌曲视频，希望能通过这首歌传递力量、鼓舞士气，推动两国人民携手抗疫。

“我从歌曲中感受到了中国朋友发自内心对埃及的友好与抗疫支持。”埃及翻译家艾哈迈德·赛义德仔细推敲，将歌词翻译成阿拉伯语。他说，埃及人民高呼“中国加油”，为中国抗疫提供帮助；中国及时伸出援手，为包括埃及在内的多个国家提供抗疫物资、分享疫情信息和防控救治经验。“我们感谢中国为抗击疫情作出的巨大贡献”“就像共同创作这首歌一样，我们携手努力，见证两国风雨同舟的深厚友谊”。

埃及驻中国大使馆文化参赞乌麦麦称赞歌曲唱出了埃中两国深厚情谊。埃及诗人阿比莱·玛尔达维评论说：“埃中友好不惧风雨，是一笔宝贵的财富。”埃及音乐人伊哈布·哈米德为歌曲阿拉伯语版作曲，他表示：“我真心为中国的抗疫成果点赞。我们可以用音乐传递携手抗疫信心。”

“我们心连心”“埃中友谊万岁”“埃及和中国‘携手并肩’”……埃及网友在社交媒体上纷纷留言，表达了对两国的真诚祝愿。埃及议会议员马苏德说：“我为两个文明古国的密切合作感到自豪。携起手来，我们一定能早日战胜疫情。”

（本报开罗5月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月19日 03 版）

(责编：岳弘彬)