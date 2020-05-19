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抗击疫情，我们必须相互支持（国际论坛）

艾德维

2020年05月19日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　中国新冠肺炎疫情防控取得显著成效，全国范围内的复工复产全面有序推进。中国在应对疫情方面积累了丰富经验，在做好疫情防控常态化的同时加快恢复经济社会秩序，这些都值得世界各国借鉴。

　　中国为抗击疫情采取了严格举措。中国人民响应号召，居家隔离并做好防护。通过手机上的应用软件，民众可以实时了解身边疫情及相关出行信息。其他国家也纷纷采取类似的严格措施来遏制疫情扩散。事实证明，这些举措是以科学和当地实际情况为依据的。做好流行病学调查，借鉴中国医护人员和社区工作人员的一些来之不易的经验，可以帮助各国进行充分准备，有效遏制疫情蔓延。

　　在应对这一全球大流行的疾病过程中，我们必须团结起来——每个人都是全球利益攸关方。作为利益攸关方，所有人必须尽自己的一份力量来确保全球公共卫生安全并重振经济。

　　令人鼓舞的是，来自中国的医疗专家和抗疫物资抵达意大利、塞尔维亚等数十个国家，帮助应对当地确诊病例激增的局面。我们还可以借鉴中国企业的经验，寻求创新方式为人们提供帮助，例如提供新的出行解决方案，让制造业企业跨界生产口罩等必要医疗防护用品，并运用包括无人机在内的新技术。

　　展望未来，各国政府必须采取措施，坚决遏制疫情蔓延，并帮助那些受影响最大的人们。企业必须适应新的经济现实。我们都必须尽自己的一份力量，保持社交距离，养成良好的公共卫生习惯。世界经济论坛也启动了应对新冠病毒行动平台，召集利益攸关方开展合作，以减轻这场危机的风险和影响。

　　新冠病毒不分种族或宗教，也不分国籍。在全球抗疫行动中，我们都站在病毒的对立面，我们必须相互支持。

　　（作者为世界经济论坛执行董事兼大中华区首席代表）


　　《 人民日报 》（ 2020年05月19日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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