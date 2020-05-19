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第七十三届世界卫生大会视频会议开幕

2020年05月19日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　本报日内瓦5月18日电  （记者张朋辉）5月18日，第七十三届世界卫生大会视频会议在瑞士日内瓦开幕。这是世界卫生大会首次以视频会议形式召开。

　　大会选举巴哈马常驻联合国日内瓦办事处代表凯娃·贝恩为第七十三届世界卫生大会主席，选举中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表、特命全权裁军事务大使李松等5人为副主席。

　　据世卫组织公布的议程，会议于欧洲中部时间5月18日12时（北京时间18日16时）开幕，会议闭幕时间不晚于5月19日。根据世卫组织执行委员会达成的共识，今年大会将只讨论抗击新冠肺炎疫情、选举执委会委员等必要议题，议程大幅压缩，表决程序也进行了相应改革。

　　世卫组织总干事谭德塞向大会报告了世卫组织协调、领导国际抗击新冠肺炎疫情的情况，指出必须把公共卫生放在发展的中心位置，要建设一个更加健康、安全、公平的世界，建设一个更加强大的世卫组织。

　　多国领导人在讲话中呼吁，全球危机需要各国共同应对、团结抗疫，要遵守世卫组织专业建议，支持世卫组织在抗击疫情中的领导作用，加大卫生投入，尤其是要加大对发展中国家、公共卫生体系薄弱国家的支持。各国领导人和代表在发言中表示，要坚持多边主义，实行包容性的经济、社会措施，统筹做好疫情防控、恢复经济、保护人权等工作。多国领导人还宣布了进一步加大支持世卫组织的措施。

　　世界卫生大会是世卫组织的最高决策机构，其主要职能是决定世卫组织的政策、任命总干事、监督世卫组织的财政政策、审查和批准预算方案等，一般于每年5月在日内瓦举行会议，世卫组织成员国派代表团参加。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月19日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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