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全球战疫没有输赢只有共赢（钟声）

2020年05月19日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　全球战疫，人类之间没有“你”输“我”赢，只有“我们”共赢

　　

　　美国一些政客口中的本国抗击新冠肺炎疫情时间线，同真相放在一起，往往暴露惊人错位。他们那种自吹夹杂遮掩的表演总是自相矛盾，那种荒诞无稽的“甩锅”闹剧更是匪夷所思。美方日前再次语出惊人：“1月11日，大部分人还不知道发生了什么……我们就已经试图研发疫苗了。”这是什么情况？莫非美方对新冠病毒及其危害早有警觉？别忘了，美国领导人曾说直到1月底才知道新冠病毒。更别忘了，美国3月13日才宣布进入国家紧急状态。

　　中国1月7日成功分离首株新冠病毒毒株，1月12日向世界卫生组织提交新冠病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库发布，全球共享。美国所称“在病毒基因序列被发布到网上的几个小时内”就开始研发疫苗，显然是基于中国公布的研究成果。那么，美国一些政客近来不断指责的中国信息不透明又从何谈起？事实是，仅从1月3日到2月3日，中方向美方通报疫情信息和防控措施就多达30次。在中方公平、透明、负责任的态度面前，美国一些政客的表演更加贻笑世人。

　　尝鼎一脔，窥豹一斑。疫苗信息“露马脚”正是美国抗疫乱象的一个缩影。从一开始声称病毒会自然消失，再到政府拒绝专业人士就防疫和重启经济提出的专业建议……恰如《华盛顿邮报》近日发表文章所说，美国抗疫的策略“一直是否认、歪曲、转嫁和阻挠”，美国一些政客的所思所言所为，着实经不起实践检验。美国卫生部疫苗专家里克·布莱特近日在国会作证时更是指出，美国政府浪费了宝贵的时间。

　　生命值得珍视，防控疫情是当务之急。美国主流媒体都纷纷质疑，作为当今世界头号经济科技强国，面对新冠肺炎疫情为何如此力有不逮？答案很清楚，把力气用错了地方！更有甚者，竟然说什么“新冠肺炎疫情由武汉病毒研究所意外泄漏造成”“中国试图掩盖疫情导致疫情扩散蔓延”“中国需要为疫情造成的损失赔款”“中国控制世卫组织”，等等。谎言的船开不远，因为“甩锅”遏制不了病毒，更挽救不了生命。

　　防控疫情，绝不能脱离科学和专业而选择臆断和逆动。截至5月18日，美国确诊病例超过140万例，死亡病例近9万例。《柳叶刀》杂志的文章认为，美国政府痴迷于“神奇的子弹”——疫苗、新药，或者寄希望于病毒凭空消失，但只有坚定地依靠基本公共卫生准则，如检测、追踪和隔离，才能结束这一紧急状况。

　　全球战疫，人类之间没有“你”输“我”赢，只有“我们”共赢。奉劝美国一些政客不要再枉费心机编造谎言，停止谋取政治私利的自我粉饰和对外“甩锅”。因为实实在在挽救生命，认认真真开展合作才符合美国的利益。

　　人类是命运共同体，各国团结合作是战胜疫情最有力的武器，也是国际社会抗击重大疫情取得的重要经验，是各国人民合作抗疫的人间正道。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月19日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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