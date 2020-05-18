原标题：通讯：“给非洲同行开网课”——中国科技企业助力非洲抗击新冠疫情

新华社北京5月18日电 通讯：“给非洲同行开网课”——中国科技企业助力非洲抗击新冠疫情

新华社记者许正 阳建 宿亮

“如果检测滞后，就意味着更多人可能感染病毒。”29岁的加纳mPharma公司联合创始人和首席执行官克雷格·罗克松近日在加纳首都阿克拉告诉新华社记者。

mPharma是加纳最大的连锁药品供应商，在尼日利亚、赞比亚、津巴布韦和肯尼亚都设有分支机构。新冠疫情在非洲暴发后，罗克松最担心的是，加纳和其他非洲国家普遍缺少方便快捷的病毒检测设备，无法及时发现病毒并有效阻断疫情传播。

找到适合非洲使用的先进检测设备，并培训技术人员熟练掌握操作技巧，是罗克松最关心的事。

罗克松的这一需求，在万里之外的中国湖南得到响应。疫情暴发以来，湖南圣湘生物科技股份有限公司（圣湘生物）迅速开发了一系列病毒检测设备，在助力中国国内疫情防控的基础上，输出至全球100多个国家和地区。

在mPharma投资方美国布瑞尔资本的引荐下，罗克松了解到圣湘生物的产品，特别是这家中国企业生产的便携病毒检测仪器，不仅体积小巧便于搬运，还可以在很短时间内拿到检测结果，能够大大提高非洲国家检测病毒的效率和能力。

接收到圣湘生物的产品后，罗克松面临一个难题：如何让员工和客户正确熟练操作这些专业设备。由于疫情导致国际旅行受阻，圣湘生物技术人员无法前往加纳现场指导，他们决定使用社交软件视频通话功能，在长沙和阿克拉两地连线“给非洲同行开网课”，演示设备操作，通过屏幕解答技术问题。

圣湘生物董事长戴立忠告诉新华社记者，疫情期间，很多客户都面临类似问题。为此，圣湘生物采取多种方式解决培训和技术指导问题，例如拍摄详细的设备操作步骤视频、提供24小时在线技术支持等。戴立忠说，为确保沟通顺畅，圣湘生物专门为购买产品的每个国家和地区设立单独技术团队，及时远程解答技术问题。

戴立忠介绍，病毒检测对人员水平、实验室环境、耗材都有详细要求。通过在线边操作演示边英文讲解的方式，mPharma实验室技术人员操作能力提升很快。

罗克松说，与圣湘生物合作两个多月以来，mPharma已为6个非洲国家提供了100多套检测设备，有上万人使用了从中国进口的设备和试剂。眼下，圣湘生物检测设备在加纳供不应求，不少当地医院纷纷向mPharma表达购买意向。

罗克松表示，圣湘生物的设备填补了长期以来非洲国家医疗体系在这一领域的缺口，对非洲建立病毒检测基础设施体系非常重要。此次疫情结束后，相关设备也可以用来检测其他病毒。“我们与圣湘生物已经着眼于疫情之后进一步合作。”

戴立忠说，结合非洲实际情况，圣湘生物能够为当地民众提供更好的医疗服务。

布瑞尔资本创始人吉姆·布瑞尔表示，中国科技企业能够在非洲抗疫及未来病毒检测中发挥重要作用。布瑞尔希望，美国能和中国在这一领域携手合作，共同为非洲医疗条件改善提供经验和技术支持。

圣湘生物与mPharma的合作是中非合作抗疫的缩影。中方密切关注非洲疫情形势，分批提供抗疫物资援助，双方专家开展多次视频交流，许多中国企业、民间机构也积极提供抗疫物资支持。

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