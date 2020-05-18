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专访：后疫情时代中国继续深化经济改革备受期待——访美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇

2020年05月18日21:24  来源：新华网
 
原标题：专访：后疫情时代中国继续深化经济改革备受期待——访美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇

　　新华社华盛顿5月18日电 专访：后疫情时代中国继续深化经济改革备受期待——访美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇

　　新华社记者许缘 邓仙来 胡友松

　　美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇日前接受新华社记者专访时表示，新冠疫情在中国短时间内得到有效控制，证明了中国政府的危机处理能力。随着全国政协十三届三次会议和十三届全国人大三次会议临近，中国继续深化经济改革、推动高质量发展备受期待。

　　罗奇认为，随着疫情得到有效控制，中国政府正致力于恢复生产管理和供应至正常水平，但全球经济萎缩和外部需求低迷可能会给这一进程带来一定挑战。期待中国政府继续着眼于深化经济结构性改革大方向，用好货币和财政工具，推进内部消费，加大自主创新，大力发展服务业，助推中国经济更好、更有质量地发展。

　　随着新冠疫情在全球范围内暴发，很多企业和生产活动遭到沉重打击，引发对全球供应链稳定性等的重新思考和讨论。有人鼓吹将供应链搬离中国的“脱钩论”，试图阻碍全球化进程。

　　对此，罗奇表示，全球供应链是经济全球化的重要特征。经过数十年发展，全球供应链已具备较大粘性，无论是形成供应链或是脱离已成型的供应链都需要很长时间，不容易迅速改变。他以美国苹果公司为例说，一家全球性企业配置全球供应链需要花费数年时间。“这不像按动开关，你可以决定将资源转移到这个国家或那个国家。”

　　罗奇说，过去30年，中国在全球供应链活动中扮演了关键角色。如果美国或其他国家政府刺激本国企业退出全球供应链，特别是在中国的供应链，并将生产活动搬回本土市场，将“不仅提高企业生产成本，更将增加消费者成本，给本国经济和全球经济都带来严重后果”。

(责编：燕勐、杨牧)
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