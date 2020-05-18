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通讯：新冠疫情下巴西大豆迎来收获季

2020年05月18日20:27  来源：新华网
 
原标题：通讯：新冠疫情下巴西大豆迎来收获季

　　新华社里约热内卢5月18日电 通讯：新冠疫情下巴西大豆迎来收获季

　　新华社记者陈威华 赵焱

　　5月初，巴西巴伊亚州的大豆收割已经接近尾声。与往年不同的是，今年前来参加收割工作的卡车司机抵达农庄时需要测体温，工作时还要戴口罩。尽管面临新冠疫情，今年巴西大豆仍迎来一个不错的收获季。

　　“目前收割工作基本上告一段落，没有受到疫情影响。今年的收成很好，跟我们年初预测的一模一样。”巴伊亚州西部地区的农场主兰齐说。

　　位于巴西东北部的巴伊亚州收成较晚。随着这个州收割工作完成，2019/2020大豆作物季基本结束。虽然年初主要产区之一南里约格朗德州因暴雨而影响收成，但是巴西其他地区的大豆收成超出预期，从而弥补了损失。据估算，2019/2020作物季巴西大豆总产量有望达到创纪录的1.22亿吨，比上一作物季增长4.6%。

　　长期以来，巴西大豆产区仅局限在南部，但是随着农业科技水平的提升，大豆种植在巴西各地逐渐铺开，成为许多偏远乡村改善民生的重要抓手。兰齐农场所在的巴伊亚州西部地区，兴起大豆种植产业就是最近几年的事情。

　　在大豆推广过程中，巴西农业研究公司功不可没。该公司负责土壤改良的专家玛格丽特·西梅斯告诉新华社记者：“巴西许多地区位于热带、亚热带，土壤酸性太强，不利于粮食种植。从20世纪70年代开始，政府高度重视农业技术投资，尤其是改善种子和土壤质量，从而为发展农业提供了巨大动力。”

　　大豆是一种对种植面积要求较高、但是产量较难大幅提升的农作物，一公顷土地能够出产60多袋（1袋60公斤）大豆已经属于高产量了。巴西地广人稀，对于许多大农场主来说，只要外部需求持续扩大，基础设施逐步改善，扩大种植面积仍有潜力可挖。

　　作为巴西主要大豆生产商之一，美好未来集团在巴西南部和中西部地区拥有100多个农场。集团高管茹莱斯·博尔托利说：“提高产量对我们来说轻而易举，我们遇到的主要困难是物流。如何将我们种出来的大豆及时运到港口，再出口到全世界，这是一个问题。”

　　在巴西联邦和地方政府年初公布的招商计划中，包括多条联系主要农作物产区和港口之间的道路修建计划，但是新冠疫情导致招标计划被迫拖延。不过，巴西联邦政府已经在制定疫情过后的重振经济计划。4月下旬，有“首席部长”之称的总统府民事办公室主任瓦尔特·内托宣布，疫情过后将推出“为巴西”计划，计划以公私合营方式，大力开展基础设施建设，带动国家经济摆脱新冠疫情影响，实现持续增长。

　　中国已经连续多年成为巴西大豆的最大买家。根据巴西农业部门预测，在本作物季的大豆产量中，大约7700万吨将会出口，预计大豆将继续成为巴西最重要的单一出口商品。拜耳拉美公司负责人罗德里戈·多斯桑托斯告诉新华社记者：“巴西大豆主要用于出口创汇，中国是巴西大豆的最重要买家，中巴之间的大豆贸易合作是一种双赢的合作。”

　　新华社记者近日了解到，新冠疫情导致粮食进口商对国际市场大豆供应链产生担忧，中粮国际巴西公司今年大豆采购和出口计划仍在正常进行中。该公司负责人许冠华介绍说，今年在巴西累计采购2019/2020作物季大豆800万吨，目前已完成出口330万吨。

　　根据卫生监管部门规定，巴西所有港口都采取了额外检疫措施，以防范新冠病毒传播。虽然出现了零星病例，但港口运行保持正常。根据巴西外贸部门统计，今年4月份，巴西大豆出口量再创新高，达到1630万吨。

　　这几天，兰齐农场收割的大豆已经陆续被贸易商拉走。兰齐说：“贸易商会把巴西大豆卖到国外去，我们种植的农产品对于外国买家来说很重要。”

(责编：燕勐、杨牧)
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