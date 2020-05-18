布鲁塞尔中国文化中心推出“云·游中国”江南文化主题系列活动

人民网布鲁塞尔5月18日电 （记者 方莹馨）5月18日，上海民族乐团“栀子花开了”主题音乐会在布鲁塞尔中国文化中心官网和社交平台与比利时民众“见面”。这是文化中心在“云·游中国”活动框架下推出江南文化主题系列活动的第三个波次，受到比利时和欧洲民众喜爱。

“栀子花开了”主题音乐会由《邂逅》《相恋》《离别》和《花开》四部分构成，用多媒体音乐现场制作,将音乐、绘画、多媒体多领域跨界融合，由充满朝气的新生代民乐偶像，实力展现民族音乐的青春气息和时尚质感。邂逅、相恋、离别、花开……充满青春气息的海派民乐,向你讲述一段属于年轻生命的唯美爱情故事。上海民族乐团作为中国最早成立的现代大型民族乐团，秉持“民族音乐、当代气质、国际表达”的艺术理念，打造了《海上生民乐》《共同家园》《上海传奇·外滩故事》等一批颇具口碑的主题音乐会，在弘扬中华优秀传统文化的同时，体现开放、创新、包容的上海城市精神。

疫情期间，布鲁塞尔中国文化中心创新活动内容，精选清新精致的作品呈现，旨在用高品质的文化艺术活动，进行分享交流，共享东西方文明成果。5月12日拉开“云·游中国”品牌活动框架下的中国江南文化主题系列活动，用深蕴中华优秀传统文化底蕴和艺术意味的活动内容，陪伴比利时和欧洲民众抗击疫情。

颇具江南文化主题特色、吴侬软语的评弹是线上发布的第一波次。上海评弹团制作的《9分钟看懂什么是评弹》视频在中心官网和社交媒体发布后，比利时民众被评弹艺术独特之美吸引，纷纷点赞分享。该视频从被称为中国江南音乐活标本、吴地文化活化石的评弹的历史、艺术特点说开去，介绍了金陵的风、西湖的月、苏州的园林，让观众领略了中国的语言学、历史学、民俗学、伦理学和社会学等各种知识的魅力。

5月15日文化中心再次携手上海评弹团奉上评弹第二波次——《老外也来玩评弹》微视频，满足评弹粉丝需求。近年来，上海评弹团创作了《四大名著》专场，将评弹中中国古典四大名著题材中最为经典的剧目、曲目汇集于一台，流派众多，精彩纷呈。创作了中篇评弹《赵氏孤儿》、评弹《高博文说繁花》、评弹新篇《四大美人》等优秀作品。

文化中心通过发布抗疫作品，在线分享传递战胜疫情的美好愿望。4月16日，中心推出《中国抗疫志》5集抗疫纪录片，并在官网和社交媒体上线音乐电视《在一起》和抗疫舞台作品歌曲《天使告诉我》视频。

疫情挡不住中欧人文交流的热度，接下来文化中心还将在线上奉献更多更精彩的国粹、传统地方戏曲等，让中国江南文化走向世界，增进中欧人文交流。

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