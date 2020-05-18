原标题：以色列新政府上台 政治“联姻”能否长久

新华社耶路撒冷5月17日电 （国际观察）以色列新政府上台 政治“联姻”能否长久

新华社记者陈文仙 尚昊

以色列新一届政府17日宣誓就职。右翼政党利库德集团领导人、现任总理内塔尼亚胡与中间党派蓝白党领导人甘茨“联姻”成功，给持续一年多的组阁僵局画上句号。

分析人士认为，新冠疫情时期成立的新政府面临一系列内政外交挑战，其内部也潜伏着可能导致“联姻”失败的不确定因素。

打破僵局

内塔尼亚胡在就职仪式上说，以色列需要“强有力的领导”来应对当前的新冠疫情和随之而来的经济危机。他还宣布，甘茨将于2021年11月17日接替他，出任总理。

根据双方此前达成的联合政府协议，内塔尼亚胡将在联合政府中首先出任总理，为期18个月，而甘茨任副总理兼国防部长；18个月后，甘茨将接任总理，而内塔尼亚胡则改任副总理。

这是内塔尼亚胡的第五个总理任期，他已经成为以色列历史上任期最长的总理。去年4月以来，以色列先后举行三次议会选举，但选后均出现组阁僵局。本月13日晚，内塔尼亚胡宣布成功组建新一届政府。

新政府目前设有34名部长，疫情结束后将增至36名。这是以色列历史上规模最大的政府。按照联合政府协议，新政府成立后的前6个月是“紧急时期”，必要时可延长3个月。在这一时期，新政府将专心应对与新冠疫情相关的工作，以色列议会也只能通过与之相关的立法。

重重挑战

以色列分析人士认为，新政府肩负的首要任务是抗击新冠疫情和应对疫情给以色列经济社会造成的巨大冲击。

以色列智库“传教士”政策论坛高级研究员伊曼纽尔·纳冯在接受新华社记者采访时说，新政府将面对新冠疫情造成的高失业率、经济萎缩和企业破产等棘手问题。组阁僵局之所以能化解，一个重要原因就是以色列需要尽快恢复政治稳定，以便处理目前的疫情和经济危机。

除疫情外，联合政府协议中提到的“唯一政策问题”就是关于吞并约旦河西岸部分地区。一旦以色列单方面宣布对这些地区行使“主权”，巴以乃至整个中东地区的形势都将趋紧。

巴勒斯坦总统阿巴斯日前表示，以色列背弃了与巴勒斯坦达成的协议，在美国怂恿下正计划吞并巴勒斯坦被占领的土地。在这种情况下，巴勒斯坦将重新考虑与以色列和美国达成的所有协议。

欧盟4月底曾表示，以色列吞并约旦河西岸将“严重违反”国际法。以色列媒体报道称，如果发生吞并行动，欧盟及其成员国的反应将“不仅仅是谴责”以色列。

前景叵测

分析人士指出，建立在政治“联姻”基础上的新政府存在“先天不足”，内塔尼亚胡和甘茨之间缺乏互信，导致新政府稳定性堪忧。

以色列阿里埃勒大学中东问题专家赫恩·弗里德贝格对记者表示，新政府由两个对立阵营组成，它们有着各自不同的议程，这将给新政府的正常运转带来麻烦。

内塔尼亚胡与甘茨之间能否顺利实现权力交接也是一个问题。有分析人士说，甘茨将通过包括立法手段在内的多种方式确保实现总理职位的轮换。

耶路撒冷地方法院定于本月24日开庭审理内塔尼亚胡涉嫌贪腐一案，这也是新政府面临的一大变数。如果被定罪，内塔尼亚胡将不得不放弃总理职务，这将导致议会解散。不过，一些分析人士认为，对内塔尼亚胡的审判将是马拉松式的，可能持续多年，而且内塔尼亚胡会尽量利用其对司法部门的影响力拖延审理时间甚至避免被定罪。

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