国际观察：世卫大会应是国际社会团结合作的誓师

第73届世界卫生大会将于5月18日以网络会议形式举行。在新冠肺炎疫情全球大流行的特殊背景下，世界抗疫大战正如火如荼展开，此次会议也被赋予了超越以往的特殊意义。全球抗疫“抗”得怎么样？国际合作如何做？怎样赢得最后胜利……外界期待这些问题得到解答。

此次会议关乎全球抗疫的前途，关乎人类公共卫生事业和生命健康安全，是一次负有重大使命的历史性大会。此次会议需要回顾已经走过的路，总结经验教训；看看正在做的事，找出短板和不足；指明今后努力方向，凝聚力量赢得最终胜利，这既是所有与会各方应当共同努力的方向，也顺应了世界各国人民的共同愿望。

在新冠病毒面前，人类是一个命运共同体，必须休戚与共，守望相助。社会制度、意识形态、种族肤色、文化差异，都不应当妨碍国际抗疫合作。事实证明，任何把疫情政治化的做法都是损人又害己，任何破坏国际社会团结的行为都给整个世界抗疫斗争造成恶劣影响。所有与会者都应本着增进共识，携手共商战胜病毒的共同愿望而来。中国在处理重大国际事务中历来以和为贵，以团结为重，这是中华文明的精髓。这次世卫大会上，团结将是中国和绝大多数与会国的基调，也将是本次大会的主题词。

此次大会需唱响合作的主旋律。病毒无国界，新冠肺炎病毒是迄今为止人类遇到的传播最快、感染力最强、破坏力最大、防控最难、生性最狡猾的病毒，世界各国包括曾自以为可以轻松过关的美国也承认“难以独善其身”。期待此次大会能让国际社会团结合作，联防联控，克服国际合作道路上的障碍。

大会需拿出切实指导方案。当前，国际抗疫形势正处于关键阶段，下一步各国如何团结协作，形成抗击疫情的最大合力备受关注。作为协调全球卫生事务方面的权威机构，世界卫生组织的科学指导至关重要。国际社会期待，此次会议在协调推进全球抗疫方面取得具体成果，特别是在加强防控、治疗抢救、推动疫苗和药物研发、帮助最贫弱国家和地区摆脱疫情困扰以及改善和加强世界公共卫生体系和重大疾病防治等方面发出更强有力的声音。

不可避免的是，在全球呼吁团结合作的主旋律下，也存在唱反调的杂音。美国政府为掩盖自身抗议不力，频频甩锅，“断供”世卫组织，破坏国际抗疫合作大局。在全球呼吁通力合作的“大合唱”下，美国政客企图浑水摸鱼，乱中取胜的妄想注定不会得逞。

覆巢之下，焉有完卵。新冠病毒是全人类共同的敌人，需要国际社会共同应敌。团结合作、守望相助是此次会议的主基调，国际社会应秉持人类命运共同体理念，把此次世界卫生大会开成全世界抗疫大战的誓师大会、动员大会、交流大会。

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