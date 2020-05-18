新华社伦敦5月17日电 专访：大学在推进国际合作、构建伙伴关系方面扮演着关键角色——访英国曼彻斯特大学校长罗斯韦尔

新华社记者张代蕾

英国曼彻斯特大学首位女校长南希·罗斯韦尔日前接受新华社记者专访时说，大学应该发挥其在教育和科研交流领域的独特优势，积极促进国际关系健康发展，“我认为大学在推进国际合作、构建伙伴关系方面扮演着关键角色”。

2010年出任曼彻斯特大学校长的罗斯韦尔说，新冠疫情对英国乃至全球高等教育产生了巨大影响，曼彻斯特大学从2月份启动疫情应对工作，是英国首批把所有教学和评估工作转移到网上的高校之一。

曼彻斯特大学有近6000名中国留学生，数量居英国乃至全欧洲高校之首。罗斯韦尔说，中国学生友善、勤奋、团结，在应对疫情中展现出非常好的互助精神。她和校方一直关心中国留学生的身心健康，帮助因疫情暂时回到中国的学生接受线上教育。

“我们定期与曼彻斯特中国学生学者联谊会、中国驻曼彻斯特总领事馆沟通，看是否有中国留学生遇到了我们没有意识到的困难。”她说。

身为英国政府科学技术委员会联合主席、英国科学协会主席，罗斯韦尔近年来曾随同英国时任首相卡梅伦和特雷莎·梅出访中国，并在曼彻斯特大学接待过中国领导人，是英中两国教育和科研领域交流合作的亲历者、见证者和推动者。

罗斯韦尔说，曼彻斯特大学在促进英中关系方面一直发挥重要作用，未来将继续如此。她说，近年来，曼彻斯特大学与中国许多高校、研究机构以及企业成为合作伙伴。其中一些合作领域，包括石墨烯技术、气候变化研究、新药开发、基因工程、文化传播等，将对整个社会产生积极影响。

“等疫情过去，我们将与曼彻斯特华人社区一起，继续推进英中友谊，建立更牢固的伙伴关系。”罗斯韦尔强调说。

“我们不仅期待在校园里继续迎接中国学生，也期待深化与中国企业的合作。”提到曼彻斯特大学校园里的一个初创科技园项目时她表示，已有中国企业有兴趣落户该科技园。

即便疫情期间，曼彻斯特大学与中国的合作也没有中断。“我们和北京大学在基因研究方面正在合作，试图从遗传学角度解释为什么有些人易感染新冠病毒，而有些人康复更快。”罗斯韦尔说。

她说，曼彻斯特与武汉是友好城市，在此次抗击新冠疫情的战斗中我们一直和武汉的医生交流，他们分享治疗方面的经验和建议，这真的很有帮助。

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