新华社日内瓦5月17日电 （天下人物）阿泽维多：提前谢幕的世贸组织“掌门人”

新华社记者凌馨

世界贸易组织总干事阿泽维多日前宣布将于今年8月31日正式离任，比原定任期结束的日子提前了整整一年。

作为首位来自拉美和金砖国家的总干事，阿泽维多在任内促成多个历史性协定，也为推动贸易谈判议题与时俱进作出了努力。然而，面对美国单边主义行为对世贸组织的不断侵蚀，作为世贸组织“掌门人”的他感到无力，其提前离任也透露出了这种无奈。他希望，继任者能为该机构注入迫切需要的“精力和耐力”。

深谙国际贸易

阿泽维多1957年出生于巴西巴伊亚州海滨城市萨尔瓦多。他曾就读于有巴西“外交官摇篮”之称的里奥布朗库学院，攻读国际关系学位。1984年，阿泽维多进入巴西外交部，开启外交官生涯，曾先后在巴西驻美国和乌拉圭大使馆以及巴西常驻联合国日内瓦办事处代表团工作。

此后，阿泽维多在世贸组织多哈回合谈判中担任过巴西首席谈判代表，并于2008年开始担任巴西常驻世贸组织代表。长期的国际经贸事务处理经验让阿泽维多熟稔多边谈判机制，以擅于化解争议、建立共识而著称，被认为是巴西外交界最了解国际贸易问题的专家。

2013年，在世贸组织成员一致推举下，阿泽维多成为该组织第六位总干事。其时，世贸组织已然面临尴尬处境：2001年开启的多哈回合谈判久拖不决，让很多国家对多边谈判效率失去信心。作为首位来自拉美和金砖国家且深谙国际贸易问题的总干事，阿泽维多被寄予厚望。

力推多边谈判

上任之初，阿泽维多便强调，重启多哈回合谈判是世贸组织面临的最大挑战。他迅速展开全球穿梭外交，要求各谈判小组“夜以继日”地工作。2013年12月，在他上任仅三个月后，世贸组织成员在第九届部长级会议上达成“巴厘一揽子协定”，阿泽维多说这是“世贸组织历史上首次迎来真正的成果”。

尽管被认为是多哈回合谈判中“更容易摘取的果实”，“巴厘一揽子协定”的具体实施仍是一波三折，其中至关重要的《贸易便利化协定》到2017年2月才正式生效。阿泽维多表示，该协定是“本世纪全球贸易领域发生的最大变革”。

2015年底举行的世贸组织第十届部长级会议成果颇丰，阿泽维多功不可没。会上，各成员首次就发展中国家最关切的问题达成共识，承诺全面取消农产品出口补贴。同时，50多个成员就《信息技术协定》扩围谈判达成全面协议。

阿泽维多在就任总干事前就对媒体表示，多边贸易体系与当今世界的现实必须有所呼应。他强调，多边贸易体系必须保持自身灵活性，积极回应各成员的需要。目前，世贸组织部分成员就电子商务、投资便利化等新议题展开谈判，正体现了阿泽维多所倡导的创造性和灵活性。

盼阻单边主义

尽管阿泽维多在任内促成多项历史性协议，增强了人们对世贸组织作为国际贸易谈判平台的信心，但他依然无法阻止美国单边主义行为对世贸组织的不断侵蚀。

2017年9月，阿泽维多顺利连任。就在这一年，新上台的美国特朗普政府开始对世贸组织争端解决机制中的上诉机构发难，频频滥用“一票否决权”，单方面阻挠上诉机构遴选新成员，导致上诉机构因成员人数不足于2019年年底停摆。

上诉机构被视为国际贸易领域的“最高法院”，不仅对世贸组织专家组发布的“初裁”报告有复审权，而且其裁决被视为终审判决，具有强制约束力。世贸组织也因此被称作有“牙齿”的国际组织。而美国迫使上诉机构瘫痪的做法实际上是在给世贸组织“拔牙”。

美方单边主义行为对世贸组织的侵蚀远不止于此。美国政府不仅绕开世贸组织规则，以美国国内法为依据对包括中国在内的多个国家加征关税，还无视世贸组织关于发展中国家待遇的原则规定，自行设立相关标准。在2019年年底的世贸组织预算会议上，美国还以资金使用不当为由，企图阻止通过世贸组织未来两年预算案。

世贸组织秉持成员协商一致原则，决策权多掌握在成员手中。因此，对于美国的单边主义行动，阿泽维多显得有些无奈。在今年年初世贸组织成立25周年之际，阿泽维多指出，该组织目前面临巨大挑战，各成员需携手共克时艰。然而，在新冠疫情蔓延后，很多成员却加大了贸易限制措施的力度，对医疗物资乃至一些日常用品实施出口禁令。

对于自己提前离任的决定，阿泽维多说这“符合这一组织的最大利益”，希望新任总干事能为该机构注入迫切需要的“精力和耐力”。

阿泽维多强调，世贸组织可能并不完美，但它“不可或缺”，“至少在贸易领域，它让我们远离丛林法则主导的世界”。

(责编：于洋、刘洁妍)