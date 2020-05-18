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俄中经贸合作中心主席:今年的中国两会对世界经济意义重大

2020年05月18日15:47  来源：人民网-国际频道
 

图为俄中经贸合作中心主席谢尔盖·萨那科耶夫

人民网莫斯科5月17日电（李明琪 屈海齐）“由于在中国以及世界范围内发生的新冠病毒大流行，今年的中国两会推迟到5月下旬举行，这已经成为一个历史性事件。我相信，为了解中国政府将采取哪些措施以走出病毒所引发的危机，国际社会将更为关注今年的中国两会”，俄中经贸合作中心主席谢尔盖·萨那科耶夫接受记者采访时说。

萨那科耶夫表示，新冠病毒大流行所引发的危机不仅体现在流行病学的层面上，更体现在经济层面上。受防疫措施的限制，商业贸易、社会生活、旅游业、交通业、服务业等诸多领域都被按下了暂停键，并导致出现世界范围的经济危机。

“首先，两会上公布的经济数据等将对分析世界经济现状具有重要意义。其次，国际社会十分关注中方对近期中美关系问题将做出怎样的回应”，在谈到本年度关注的两会议题时，萨那科耶夫如是说。

俄中经贸合作中心主席表示，美国与其盟国试图将新冠病毒的暴发归咎于中国，这不仅违反国际法，同时从人类基本道德的角度出发也令人无法理解。萨那科耶夫强调，面对新冠病毒，中国首当其冲，一直奋战在人类社会与这一危险病毒作战的前线。

“为抗击新冠疫情，中国采取了前所未有的防疫措施，中国在全国范围内所启动的重大突发公共卫生事件一级响应，几乎是其它任何国家都无法做到的。这再一次印证了中国特色社会主义制度的优越性。中国政府和人民的统一展现出了强大的机动能力，基于此以及医务人员、专家学者所展现的最崇高的品质，中国才得以战胜这一全球性的挑战。此后，中国又积极帮助国际社会，向各国提供个人防护用品、呼吸机、口罩生产设备等”。

萨那科耶夫回忆，20余年来，自己曾多次前往中国，几乎走遍了各个省份并与当地民众进行了广泛而深入的交流。

“如果人民看到政府所做的一切都是为了人民的利益，为了帮助人民摆脱贫困，提高生活水平，那么人民就会信任政府。我亲身感受到了中国人民对政府的信任。也正是依靠这份信任，今天的中国取得了诸多重大的成果。

在谈到俄罗斯企业在中国的营商发展时，萨那科耶夫谈到，当今世界，市场波动性强，但在此背景下，中俄两国间的协同关系却非常稳定，中国的投资环境令俄罗斯企业感到非常舒适且充满信心，这将为两国带来双向利好。

“俄中经贸合作中心的工作目标与方向就是让中俄两国互利双赢。俄罗斯丰富的自然资源、人才储备、科学技术可以与中国在建筑以及科技领域的成就进行整合，并共同建造众多前所未有的发展平台。我相信，凭借这样的协同互动，中国将同俄罗斯率先共同战胜目前的危机”。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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