南非新冠肺炎新增1160例再创单日新高 累计达15515例 

人民网约翰内斯堡5月18日电（王磊）据南非卫生部消息，17日单日新增新冠肺炎确诊病例1160例，其中890例来自西开普省。累积确诊总数达到15515例，死亡病例264例。

当地媒体EWN表示，确诊病例的增长速度越来越快令人担忧。目前，南非正处于全国封锁第四阶段，而疫情发展将决定各地封锁级别变化，是重回严格管理的第五阶段还是进一步放宽限制的第三阶段。

日前，南非总统拉马福萨收到一封由39名医生署名的信，信中提到新冠肺炎疫情下其他医疗健康问题被忽视，无意中伤害了其他病患。政府本就拮据的医疗保健预算不得不投入到新冠肺炎疫情防控，导致医疗系统面临更大的疾病负担，可以预见新冠肺炎和其他各类疾病的发病率和死亡率都将大幅上升。

针对该问题，医生们要求政府考虑每个决策对整个医疗系统的连锁影响，并还主张建立一个由流行病学家、公共卫生和传染病专家、医生、经济学家、统计学家、数据专家等组成的独立小组，参与新冠肺炎相关工作，以得出对国家最有利的卫生保健决策。

除此之外，信中还提到由于存在许多无症状或有症状患者没有接受检测，新冠肺炎的致死率也可能更低。而在南非，每年约有446544人死于非新冠肺炎疾病，相当于每天约有1223人死亡，这些疾病包括结核病、流感和肺炎、高血压、糖尿病、脑血管类疾病等。

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