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哈萨克斯坦新增283例新冠肺炎确诊病例

2020年05月18日14:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网努尔苏丹5月18日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，5月17日哈全国新增283例新冠肺炎确诊病例。截至当地时间5月18日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到6440例，康复3256例，死亡34例。

据统计，哈萨克斯坦全国3个直辖市和14个州前一日均发现新增病例。单日确诊病例数量最多的地区包括：阿特劳州（86例）、直辖市奇姆肯特（60例）、最大城市阿拉木图（46例）、首都努尔苏丹（20例）和图尔克斯坦州（19例）。与16日相比，哈全国新冠肺炎确诊病例单日增幅约为4.6%。

鉴于过去一周疫情明显反弹，努尔苏丹商品和服务质量监督管理委员会部门负责人伊萨科夫17日对媒体表示，有可能再次强化隔离限制措施。伊萨科夫指出，尽管官方反复强调，目前仍是防控新冠肺炎疫情的关键时刻，但是观察发现，许多人已不再佩戴口罩，近几日的确诊人数也呈现出持续快速增长趋势。“人们不再遵守戴口罩的规定以及其他卫生防疫要求，极有可能导致努尔苏丹的疫情出现反弹。未来，不排除再次强化本市隔离限制措施的可能性。”

3月13日，哈萨克斯坦首度确诊新冠肺炎病例。3月16日，总统托卡耶夫签署命令，宣布全国进入紧急状态。5月11日，经历两次延期的紧急状态宣告结束。根据哈卫生部公布的数据，紧急状态结束前夜，即当地时间5月10日22时45分，哈全国新冠肺炎确诊病例数为5090例。此后7天，累计新增确诊病例达到1350例。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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