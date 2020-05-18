【网连世界】疫情下的博物馆：文化艺术传播超越时空

5月18日，是国际博物馆日。今年国际博物馆日主题为“致力于平等的博物馆：多元和包容”(Museums for equality: Diversity and Inclusion)。疫情期间，世界各国的博物馆少了人头攒动，却正通过先进技术实现文化艺术超越时空的传播，在实现知识共享的同时，加强普通大众与艺术和历史的互动。

征集抗疫见证物 记录人类战“疫”历史

疫情当下，世界各地的博物馆正在以各种方式征集抗击新冠肺炎疫情的见证物，他们呼吁市民捐赠那些记录他们疫情生活的纸质和电子物品，收集到的点点滴滴将成为后人了解、研究这段历史的重要证物。

英国《卫报》刊文，在9·11事件发生后不久，位于上西城的纽约历史学会博物馆便开始收集这场悲剧中的“证物”，其中包括世界贸易中心的碎片，公共标识、信件以及消防员的头盔等。如今，这家博物馆开始收集新冠疫情中的物件以记录这段历史，包括纽约人在这场疫情中所拍的照片和私人物品等。

“我们每个人都应该回溯这段历史，”博物馆馆长马尔吉·霍弗说道，“我们希望人们能够从中吸取教训，并为未来可能发生的类似事件做更好准备，只有准备好我们才能应对得好”。

霍弗表示，博物馆从三月中旬已经开始收集，虽然已经预料到可能会收到如洗手液、口罩和手套等物品，但实际的情况却远超出了想象。

纽约市已经关闭的商店贴出各家独特的标语（大多以“亲爱的顾客”开头），其中一家店铺写道，“如果你买不起的话，天空锁匠公司会免费送你一双一次性手套。”

图为纽约历史学会博物馆收集到的疫情期间写有为人们免费提供一次性手套的店铺告示。图片来源《卫报》

在博物馆的收集中，还有纽约空荡荡大街的照片、博物馆的管理员坐在缝纫机前缝制口罩的照片、一块写着“这一切终将过去”的彩色石头、孩子们画的彩虹、充满创意的个人防护设备、智能温度计等。而其他博物馆还收到了疫情期间手写的购物清单、试剂盒、网上办公系统截图等。

超越时空传播“云观展”成新风尚

随着疫情蔓延，为防止游客聚集，世界各大博物馆均采取闭馆措施，但一些博物馆并没有选择关门歇业而是纷纷推出了数字项目，为大众走进虚拟的艺术世界打开了一扇大门。

“云观展”能让你足不出户，数出大英博物馆的天花板上镶有多少块玻璃、在听语音导览时360度观看会动的艺术、手持VR设备全景漫游凡尔赛宫……如今，线上观展成为了疫情期间的“新风尚”，而丰富的线上资源不仅为人们提供了与艺术近距离“接触”的机会，实现了数字化技术与博物馆文化资源的深度融合，更有可能推动“线上+线下” 博物馆展览方式的升级。

在4月5日和6日600岁的故宫进行了第一次直播，两天内的三场直播以三条不同的路线串起美好的故宫春日。故宫博物院院长王旭东说：“请全国的观众通过互联网，走进故宫，领略故宫的春意之美、建筑之美、空灵之美、同时了解故宫所承载的中华艺术传统文化，汲取文化的力量。”

在5月18日世界博物馆日到来的前一天，故宫以“重启的故宫·夏日的幽静”为主题，带观众走进深宫，游赏花园，来自故宫宣教部的主播还为观众讲解故宫建筑的看点以及与建筑有关的一些典故。

大英博物馆是世界上历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆，然而年过二百的它却有着一颗年轻的心。日前，大英博物馆已在其网站上免费提供了其藏品的一半以上——约450万件艺术品和190万幅图像，高清晰度地拍摄了罗塞塔石碑、帕特农神庙石雕、埃及木乃伊等历史文物，观众可以放大看到详细的外观。在一些高分辨率图像中，即便以前身处现场，一些细节也很难用肉眼看到。人们甚至可以足不出户连圆顶天花板上的3212块玻璃都能数得一清二楚。不仅如此，观众还可以通过博物馆的交互式信息图表平台“历史链接”沿着历史时间轴查看馆内藏品。

图为大英博物馆交互式信息图表平台“历史链接”。大英博物馆Museum of the World网站截图

在荷兰阿姆斯特丹国立博物馆，观者不仅可以观赏艺术还可以“玩”艺术。该博物馆收藏了80多个美术馆的艺术品和历史文物。如今博物馆提供的互动式游览可以让观众通过图片感受维米尔、伦勃朗和其他荷兰大师的每个笔触。博物馆还鼓励观者进行二次创作，将图案下载并做成手机壳等文创产品，博物馆甚至专门设置了“荷兰国家博物馆工作坊奖”以鼓励优秀创意。

图为阿姆斯特丹国立博物馆鼓励观者进行二次创作。谷歌艺术与文化网站中阿姆斯特丹国立博物馆截图

梵蒂冈博物馆为观者提供了360度沉浸式体验。梵蒂冈博物馆是世界上最早的博物馆之一，其藏品汇集了希腊、罗马的古代遗物以及文艺复兴时期的艺术精髓，大多数是无价之宝。如今观者可以移动看景，通过360度的图像观看高耸的天花板、旋转楼梯和西斯廷礼拜堂屋顶的油画等。

图为梵蒂冈博物馆为观者提供360度沉浸式体验。梵蒂冈博物馆官网截图

英国自然历史博物馆是欧洲最大的自然历史博物馆。从梁龙到渡渡鸟，从植物到蝴蝶，从巨型晶体到罐子里的标本……自然历史博物馆的大量藏品长期以来一直是伦敦人和游客的最爱。巨大空旷的大厅中吊着一只蓝鲸骨架，过去在这个地方放着的是一只巨大的梁龙，如今虽然梁龙在巡展，但它仍然可以于在线互动中露面。

图为英国自然历史博物馆线上互动中梁龙的画面。谷歌艺术与文化网站中英国自然历史博物馆截图

国际博物馆协会在1977年5月18日向世界宣布第一个国际博物馆日，并在此后每年为国际博物馆日确定活动主题。国际博协官方对今年主题的阐释是“在为不同身份和背景的人们创造有意义的体验方面的潜力，是各博物馆社会价值的中心。作为变革的推动者和被信赖的机构，博物馆从未像今天这样以建设性的姿态参与现代社会政治、社会、文化议题，以此展示其与社会的紧密联系。”

如今，疫情之下的博物馆便展示了其与社会经济生活的密切关联，为不同身份和背景的人们提供了发挥创意的机会。尽管人们相隔遥远，但“云观展”给全世界的人们带来了审美享受和心灵慰藉。“艺术永远能找到新的表达方式。”时代在发展，与时俱进是各行各业都不能回避的课题，博物馆也不外如是。

(责编：刘叶婷、杨牧)