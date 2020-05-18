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综合消息：拉美确诊病例超51万 多国宣布抗疫新举措

2020年05月18日13:22  来源：新华网
 

　　新华社墨西哥城5月17日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：新冠疫情在拉美地区快速蔓延。截至17日晚，该地区累计确诊病例已超51万例，其中巴西超24万例。智利、厄瓜多尔等国当天推出了抗疫新举措。

　　从确诊病例数看，巴西、秘鲁、墨西哥等国疫情严重。巴西卫生部17日报告新增确诊病例7938例，累计确诊241080例；新增死亡病例485例，累计死亡16118例。秘鲁卫生部17日报告累计确诊病例92273例；新增死亡病例125例，累计死亡2648例。墨西哥卫生部17日报告新增确诊病例2075例，累计确诊49219例；新增死亡病例132例，累计死亡5177例。

　　智利卫生部17日说，截至当地时间16日21时，新增确诊病例2353例，累计确诊43781例；新增死亡病例29例，累计死亡450例；累计治愈19213例。智利总统皮涅拉17日发表电视讲话，宣布了多项抗疫新举措，包括向中低收入人群发放250万份食品和基本生活用品、成立特别基金为中小企业提供贷款、扩充现有“隔离公寓”为无条件在家隔离的居民提供便利等。

　　厄瓜多尔卫生部17日宣布，新增确诊病例459例，累计确诊33182例；新增死亡病例48例，累计死亡2736例；累计治愈3433例。内政部长罗莫宣布，21日起，入境旅客须出示登机前72小时内进行的聚合酶链式反应（PCR）结果阴性证明，且入境前还要再接受厄方的快速检测。

　　还有一些拉美国家17日公布的累计确诊病例数为：哥伦比亚15574例，多米尼加12314例，巴拿马9606例，阿根廷8068例，玻利维亚3826例，洪都拉斯2565例，古巴1872例，危地马拉1763例，萨尔瓦多1338例，哥斯达黎加863例，巴拉圭786例，乌拉圭734例，委内瑞拉541例，尼加拉瓜25例。（执笔记者：李家瑞；参与记者：周星竹、张国英、吴昊、尹南、郝云甫、高春雨、苏津、倪瑞捷、林朝晖）

(责编：于洋、刘洁妍)
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