人民网>>国际

通讯：疫情下波黑“汉语桥”在线畅通无阻

2020年05月18日13:21  来源：新华网
 

　　新华社萨拉热窝5月17日电 通讯：疫情下波黑“汉语桥”在线畅通无阻

　　新华社记者张修智

　　“……愿你有一个灿烂的前程/愿你有情人终成眷属/愿你在尘世获得幸福/我只愿面朝大海，春暖花开。”

　　17日，在名为“2020年汉语桥比赛评委”的微信群中，波黑东萨拉热窝大学中文系三年级学生米安·帕利库恰录制的一个参赛短视频深深打动了评委。

　　两分多钟的视频中，帕利库恰以准确的发音、真挚的情感，背诵海子的《面朝大海，春暖花开》……

　　最终，帕利库恰以在笔试、演讲、才艺和面试四个环节中的高分，夺得第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛波黑赛区第一名。因新冠疫情，本次选拔赛以线上方式进行。22岁的帕利库恰，以视频参赛的形式获得优胜。

　　“帕利库恰对中国历史特别有兴趣，也很喜欢中国文化，所以朗诵中国诗很有感觉。”东萨拉热窝大学中文教师、本次比赛评委多罗泰娅说。

　　帕利库恰有个响亮的中国名字——司马麟。他告诉记者，这个名字是一位中国老师给他起的，这位老师说，“司马”是个非常独特的姓，而“麟”字象征祥瑞。“司马迁、司马光……这个姓太了不起，所以我常常不敢说自己叫司马麟。”帕利库恰半开玩笑地说。

　　谈及汉语学习，帕利库恰说，自己一直很喜欢语言，但以往学习的一些语言都没有让自己兴趣大到足以攻读学位的程度。接触电影《卧虎藏龙》以及美国作家赛珍珠描写中国的小说《大地》后，他萌生了学习中文、了解中国的强烈兴趣，并于三年前毫不犹豫地选择了东萨拉热窝大学中文系。

　　“中文是书写了大量文学宝藏的语言，同时也能为职业发展提供许多机会。”帕利库恰说。

　　2018年至2019年间，帕利库恰在山东理工大学学习了10个月。帕利库恰表示明年秋天毕业后，还将去中国继续深造。

　　新冠疫情肆虐欧洲，帕利库恰一度以为“汉语桥”比赛会取消。3月份，当得知“汉语桥”比赛会在线上延续时，他非常高兴，疫情没能夺走他希望通过比赛向诗人海子致敬的初衷。

　　疫情之下，波黑“汉语桥”以在线方式畅通无阻。这令来自中国的东萨拉热窝大学中文教授伍联群颇为感慨。她认为，“这充分说明了波黑学子对中文的热爱”。

　　多罗泰娅也对“汉语桥”比赛能在疫情期间得以延续感到格外欣慰。“无论世事如何变化，我们对‘汉语桥’的感情没变。”

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved