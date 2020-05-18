新华社萨拉热窝5月17日电 通讯：疫情下波黑“汉语桥”在线畅通无阻

新华社记者张修智

“……愿你有一个灿烂的前程/愿你有情人终成眷属/愿你在尘世获得幸福/我只愿面朝大海，春暖花开。”

17日，在名为“2020年汉语桥比赛评委”的微信群中，波黑东萨拉热窝大学中文系三年级学生米安·帕利库恰录制的一个参赛短视频深深打动了评委。

两分多钟的视频中，帕利库恰以准确的发音、真挚的情感，背诵海子的《面朝大海，春暖花开》……

最终，帕利库恰以在笔试、演讲、才艺和面试四个环节中的高分，夺得第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛波黑赛区第一名。因新冠疫情，本次选拔赛以线上方式进行。22岁的帕利库恰，以视频参赛的形式获得优胜。

“帕利库恰对中国历史特别有兴趣，也很喜欢中国文化，所以朗诵中国诗很有感觉。”东萨拉热窝大学中文教师、本次比赛评委多罗泰娅说。

帕利库恰有个响亮的中国名字——司马麟。他告诉记者，这个名字是一位中国老师给他起的，这位老师说，“司马”是个非常独特的姓，而“麟”字象征祥瑞。“司马迁、司马光……这个姓太了不起，所以我常常不敢说自己叫司马麟。”帕利库恰半开玩笑地说。

谈及汉语学习，帕利库恰说，自己一直很喜欢语言，但以往学习的一些语言都没有让自己兴趣大到足以攻读学位的程度。接触电影《卧虎藏龙》以及美国作家赛珍珠描写中国的小说《大地》后，他萌生了学习中文、了解中国的强烈兴趣，并于三年前毫不犹豫地选择了东萨拉热窝大学中文系。

“中文是书写了大量文学宝藏的语言，同时也能为职业发展提供许多机会。”帕利库恰说。

2018年至2019年间，帕利库恰在山东理工大学学习了10个月。帕利库恰表示明年秋天毕业后，还将去中国继续深造。

新冠疫情肆虐欧洲，帕利库恰一度以为“汉语桥”比赛会取消。3月份，当得知“汉语桥”比赛会在线上延续时，他非常高兴，疫情没能夺走他希望通过比赛向诗人海子致敬的初衷。

疫情之下，波黑“汉语桥”以在线方式畅通无阻。这令来自中国的东萨拉热窝大学中文教授伍联群颇为感慨。她认为，“这充分说明了波黑学子对中文的热爱”。

多罗泰娅也对“汉语桥”比赛能在疫情期间得以延续感到格外欣慰。“无论世事如何变化，我们对‘汉语桥’的感情没变。”

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